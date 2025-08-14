Suscribete a
Un convoy logra evacuar a 19 vecinos Cabezabellosa, el municipio cacereño cercado por las llamas
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

Guía práctica para comprar las sandalias de tu hijo y acertar

A la hora de adquirir unas nuevas hay que tener en cuenta ciertos detalles que marcan la diferencia frente al calzado cerrado

Laura Peraita

Laura Peraita

Madrid

Atención padres. A partir de que el bebé camina de forma autónoma y estable, lo que suele ocurrir entre los 12 y 18 meses, ya puede usar sandalias. «Antes de eso, lo ideal es que el pie vaya descalzo o con calzado muy suave y ... flexible que no interfiera con el desarrollo motor ni con la propiocepción», puntualiza Héctor Nebot, cofundador y responsable técnico de Zapato Feroz.

Sobre el autor Laura Peraita

En ABC desde 1994 como periodista de formación, empresa, motor. Desde 2011 al frente de ABC Familia, donde escribo y modero debates de lo más importante en la vida: nuestros peques, parejas y mayores.

Laura Peraita

