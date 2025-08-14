Guía práctica para comprar las sandalias de tu hijo y acertar

Atención padres. A partir de que el bebé camina de forma autónoma y estable, lo que suele ocurrir entre los 12 y 18 meses, ya puede usar sandalias. «Antes de eso, lo ideal es que el pie vaya descalzo o con calzado muy suave y ... flexible que no interfiera con el desarrollo motor ni con la propiocepción», puntualiza Héctor Nebot, cofundador y responsable técnico de Zapato Feroz.

¿Cómo detectar una sandalia adecuada para el desarrollo del pie infantil?

Debe cumplir con los principios del calzado respetuoso. Es decir, suela fina, plana (sin drop) y flexible en todos los sentidos; horma ancha, especialmente en la zona de los dedos; cierre ajustable que sujete el tobillo sin apretar y, además, debe ser de materiales naturales y transpirables, que no irriten la piel.

A la hora de comprarlas, ¿por qué no se mide igual que un zapato cerrado?

Porque el comportamiento del pie cambia dependiendo de si el calzado es cerrado o abierto:

En una sandalia cerrada (con puntera), el pie está contenido. Se necesita un margen interno entre 8 y 12 mm como en un zapato convencional.

En una sandalia abierta (sin puntera), los dedos quedan al aire. El ajuste debe ser más preciso, dejando menos margen para que el pie no se deslice hacia adelante.

Por ello, es importante tener en cuenta un consejo práctico: Antes de comprar, hay que revisar si es un modelo abierto o cerrado. Una misma talla puede quedar muy diferente en función del diseño. No hay que guiarse sólo por el número, es aconsejable medir el pie en centímetros y consultar la guía específica del modelo.

La guía práctica para medir el pie en casa antes de comprar, es la siguiente:

Coloca el pie descalzo sobre una hoja.

Marca el talón y la punta del dedo más largo.

Mide esa distancia en centímetros.

Añade entre 0,8 y 1,2 cm de margen si el modelo es cerrado.

Elige la talla siempre por el pie más largo.

Y si hay rozaduras, ¿cómo tratarlas?

Se debe limpiar la zona con agua tibia y jabón neutro. Secar bien y aplicar una crema reparadora o regeneradora. Después hay que dejar descansar el pie evitando el uso del calzado que ha causado el roce. Más tarde, revisar el ajuste del calzado y, si es necesario, cambiar de talla o modelo.

Un consejo práctico: Usar la sandalia con un calcetín finito las primeras veces para ir acostumbrando al pie al zapato y evitar roces excesivo. Si aún así, al usarla sin calcetines surgen algunas rojeces o rozaduras, existen cremas anti rozaduras en el mercado que funcionan muy bien.

¿Cuáles son las claves para su máximo confort?

Que el calzado sea fácil de poner y quitar por el propio niño.

Que no deje marcas al quitarlo.

Que el niño no se lo quite constantemente (una señal clara de incomodidad).

Que le permita correr, trepar y jugar sin restricciones.

A pesar de que los pies van al aire, ¿es importante también fijarse en los materiales?

Sí. En verano el pie suda más y está en contacto directo con el calzado. Por eso es esencial que los materiales sean:

Naturales (piel sin cromo o tejidos orgánicos).

Transpirables.

Libres de sustancias nocivas o tintes agresivos.

Esto no solo reduce el riesgo de rozaduras o alergias, sino que también evita malos olores y alarga la vida útil del producto.

Es muy importante alternar el calzado de verano, de forma que pueda «descansar», secarse y ventilarse tanto la plantilla como el propio zapato.

¿Es adecuado combinarlas con zapato cerrado a lo largo del día?

Es posible, aunque no necesario, dependerá del pequeño y de la actividad a realizar. Lo ideal es adaptar el tipo de calzado al entorno: sandalias para exterior cuando hace calor y calzado cerrado para espacios donde se requiera mayor protección. La clave es que ambos permitan libertad de movimiento, flexibilidad y confort.