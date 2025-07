Vacaciones con los abuelos: «No podemos pretender que cuiden a los nietos durante el año y ahora quitarles su poder de decisión con los niños»

¡Llegan las ansiadas vacaciones! Muchas familias cierran sus maletas y están dispuestas a disfrutar de un merecido descanso. Pero, cada uno, tiene una idea de este tiempo fuera de rutinas estresantes de trabaja o estudio. En muchas ocasiones, el verano se pasa con la familia extensa (primos, tíos, abuelos, cuñados, suegros…), incluso residir en un mismo espacio, con las tensiones que, por bien que nos llevemos, pueden surgir.

Para evitar conflictos, Patricia Vega, profesora del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de UNIR, es importante desarrollar «la paciencia, la empatía o aprender a gestionar el enfado para transformar la convivencia estival en una oportunidad de estrechar los lazos y disfrutar de un verano juntos».

Muchas parejas pasan unos días o semanas con los suegros en el pueblo, en la playa... ¿Existe actualmente un mayor entendimiento entre ellos, o los suegros, especialmente las suegras, quieren seguir manteniendo su protagonismo lo provoca enfrentamientos con los hijos y sus parejas?

Todo va a depender de la capacidad de comunicación que tengan los miembros de las familias y la tolerancia a los comportamientos del resto de familiares. No es tanto cuestión de protagonismo de los abuelos, si no de establecer unas normas entre todos o pautas de actuación y cumplirlas. Los abuelos suelen consentir más a los nietos que los padres, son más flexibles con las normas, y esto puede generar roces o pequeños desacuerdos.

El bienestar familiar ahí también depende de la importancia que le den los padres al comportamiento de los abuelos. El nivel de satisfacción en una familia no será igual si se centran en unos pensamientos o en otros. Por ejemplo, si los padres piensan «es verano, no pasa nada porque el niño tenga menos normas, está siendo cuidado por sus abuelos que le adoran y está generando sus mejores recuerdos para cuando sea mayor», serán más felices que unos padres que piensen «no nos hacen caso, consienten al niño, esto no se debe tolerar».

¿Por qué existe esta tirantez? ¿Es mayor con las suegras?

Considero que las suegras suelen ser personas que controlan su casa, llevan organizando su hogar años. Entonces, cuando entran dos familias en el mismo hogar pueden chocar porque cada uno quiere hacerlo a su manera, cada uno quiere organizar la familia como si estuviera en su casa. Por ello es importante la comunicación y llegar a acuerdos, y luego respetarlos. La mayoría de las veces los abuelos solo quieren ayudar y lo hacen como mejor saben. La tirantez se suele deber a que tienen diferentes modos de ver u orientar las situaciones familiares.

¿Cómo actuar como hijo, cuando se encuentra entre la espada y la pared, entre su madre y su pareja?

La comunicación es la clave. Si es cierto que si hay que poner límites es mejor que lo haga el hijo de los abuelos. Es decir, se va a aceptar mejor una crítica si viene de un hijo que de la nuera o el yerno. También hay que intentar distinguir entre nuestra pareja y sus padres. Lo que hacen los padres de nuestra pareja no siempre nuestra pareja lo puede controlar. Hay parejas que se enfadan con su cónyuge por algo que han hecho los padres de su cónyuge.

Posteriormente, si se ve un comportamiento que consideramos intolerable es mejor comunicarlo, de manera positiva, a ser posible haciendo referencia siempre a la conducta y no a la personalidad. Por ejemplo, es mejor decir «cuando le dejas comer chuches al niño antes de la comida luego come mal, preferimos que no le des, de hecho, en esta familia no nos gusta que coman chuches a diario», que decir «siempre estás consintiendo al niño, nos llevas la contraria y haces lo que te da la gana». Intentar que los mensajes tengan una critica constructiva a la conducta y una alternativa de actuación «no nos gusta como haces esto y queremos que lo hagas de esta manera».

¿Debe el hijo frenar la actitud de sus padres para no 'tensar' la cuerda? ¿De qué manera?

Creo que hay que tener un equilibrio entre no soportar cosas que consideremos insoportables y también tolerar. Pero si hay que frenar alguna actitud lo importante es comunicarlo, a ser posible de manera constructiva, destacando también los puntos positivos. Muchos abuelos están ayudando a los hijos al cuidado, prestando sus casas de verano, y recalcar esos aspectos ayuda a ver que no todo son criticas hacia los mayores. Por ejemplo, «nos encanta estar en vuestra casa en verano, así tenemos tiempo para la pareja, pero cuando os dejamos a los niños nos gustaría que no… que si….».

Es importante también ser agradecidos con los abuelos, durante todo el año. En consulta hay familias que pueden conciliar gracias a ellos y los abuelos muchas veces solo reciben críticas y poco agradecimiento y eso no es justo. No podemos pretender que formen parte del sistema familiar para cuidar, pero quitarles todo su poder de decisión con los niños. Son adultos que tienen sus propias pautas de crianza, y hay que llegar a acuerdos todos juntos.

¿Cómo desarrollar la paciencia para mantener una buena relación familiar?

Hay que centrase en lo positivo. Muchos niños en verano tienen una vida familiar que dejará sus mejores recuerdos de infancia. Van a sentirse queridos por muchos miembros de la familia, van a estar con primos, van a romper la rutina, y eso es muy sano. Saber desconectar de la rutina y disfrutar es importante también. No centrarse en aspectos que muchas veces no tienen relevancia. Quedarse con lo bonito de tener vacaciones familiares. Recomiendo cuando algo nos esté alterando de otra persona de la familia, primero analizar si le estamos dando más importancia de la que tiene, y si es así, restársela. Si realmente necesitamos que haya un cambio, es mejor intentar comunicarlo de la manera más constructiva y dando alternativas.

¿Qué fortalezas psicológicas son útiles en estos casos?

El respeto a las formas de vivir de los otros y la amabilidad en la comunicación son un pilar. La empatía, que consiste en ponerse en el lugar del otro. La asertividad, que es comunicar lo que siento de manera respetuosa, teniendo en cuenta no herir los sentimientos del otro. Valorar que estar todos juntos es mas importante que muchas otras cosas de menor importancia como puede ser si el niño comió muchos helados, si el abuelo le compra muchas cosas, o si se acuesta muy tarde porque está de pingo y disfrutando con los abuelos…

Valorar la vida familiar, es un tesoro, más importante que cualquier cosa material. Los abuelos dan otra perspectiva al niño, son modelo que recordarán el resto de su vida. Además, se puede aprovechar y es buen momento para buscar ratos solos los padres del niño. Reavivar la pareja.

