Duelo genético: la dificultad de aceptar ayuda externa para tener un hijo

El proceso suele ser peor en el caso de los papás, ya que sienten que no participan de ninguna manera en el proceso, mientras que la madre gesta el bebé y lo trae al mundo

«Es difícil no automatizar el sexo si controlas las posturas, el termómetro, las horas...»

Laura Peraita

Madrid

Existe una circunstancia relacionada con la fertilidad que resulta poco visible y que se habla muy poco: el duelo genético. Surge cuando una pareja tiene que recurrir a donantes de material reproductivo, ya sea de óvulos o de semen, y se produce una reacción emocional ... que consiste en la dificultad de aceptar que para ser padre o madre se precise de ayuda externa. Se acompaña de la duda sobre si nos va a faltar algo en la experiencia de la maternidad o la paternidad. «Es un duelo porque es un proceso de asumir una realidad, similar al de otras situaciones en nuestra vida, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido», apunta Ana de la Encarnación, bióloga de Clínicas Eva.

