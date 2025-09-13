Duelo genético: la dificultad de aceptar ayuda externa para tener un hijo

Existe una circunstancia relacionada con la fertilidad que resulta poco visible y que se habla muy poco: el duelo genético. Surge cuando una pareja tiene que recurrir a donantes de material reproductivo, ya sea de óvulos o de semen, y se produce una reacción emocional ... que consiste en la dificultad de aceptar que para ser padre o madre se precise de ayuda externa. Se acompaña de la duda sobre si nos va a faltar algo en la experiencia de la maternidad o la paternidad. «Es un duelo porque es un proceso de asumir una realidad, similar al de otras situaciones en nuestra vida, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido», apunta Ana de la Encarnación, bióloga de Clínicas Eva.

-¿Qué dudas genera en la pareja de cara a su futuro hijo?

Las dudas tienen que ver, sobre todo, con la herencia familiar. Pueden cuestionarse si la suya va a ser una maternidad o una paternidad como la del resto, si el hijo va a parecerse a ellos, si los van a querer igual, si la relación y el vínculo emocional van a ser distintos. También surgen dudas a la hora de decidir si en el futuro deben contarles cómo han sido traídos al mundo. También de cuándo, en caso de que así lo decidan, deben hacerlo.

¿Cuáles son las principales emociones que pueden llegar a sentir estos futuros padres?

Puede producir desde negación, ira o enfado hasta llegar a la fase de posible aceptación. El proceso suele ser peor en el caso de los papás, ya que sienten que no participan de ninguna manera en el proceso, mientras que la madre gesta el bebé y lo trae al mundo.

¿Suelen ser temas de conversación en la pareja, o lo callan por no generar inquietud?

Depende de cada persona y de cada pareja. Es una cuestión que depende de cómo se procesen este tipo de situaciones. Además de informarles es importante poner a su disposición profesionales de apoyo psicológico, ya que es importante que expresen cómo se sienten, sus inquietudes y sus miedos.

¿Cuáles son los argumentos de los especialistas para calmarles?

Lo principal es que los futuros papás conozcan que la selección de donante se hace intentando conseguir la mayor similitud fenotípica y compatibles inmunológicamente con la paciente. Para ello, se recogen las características físicas del paciente de forma detallada y se hace una selección para conseguir al donante o la donante más adecuados.

Por otro lado, se les habla de que no todo es herencia genética, o, al menos, no todo depende de ella. La epigenética (definida como las modificaciones externas que influyen en los genes —hábitos de vida, exposición a agentes externos como el clima o los productos químicos, educación y otros— sin cambiar la secuencia del ADN), tiene un papel fundamental en la madre gestante, ya que controla toda la formación y la lectura del genoma del nuevo bebé. De ahí que éste se parezca tanto a la madre gestante.