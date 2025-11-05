Suscribete a
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Pepa (71 años) y Pepe (67), una historia de película que acaba en boda

Los dos se conocieron en un centro residencial de mayores y celebraron una ceremonia para demostrar que la edad no es excusa para tener ilusiones, sentir amor y comenzar etapas nuevas

Antonia, 102 años, acaba de cumplir su sueño: «Me siento de maravilla, como una niña»

Laura Peraita

Laura Peraita

Madrid

La historia de Pepa y Pepe parece sacada de una película, pero es real como la vida misma, que nunca deja de sorprender. En noviembre de 2024, Pepa, una mujer viuda de 71 años y natural de Puerto Serrano (Cádiz) llegó a la residencia ... Seniors Tarifa. Esa misma mañana, Lorena Martínez, animadora sociocultural del centro, la presentó al resto de los residentes y la incluyó en uno de los grupos para que empezara a familiarizarse con el lugar y hacer dinámicas en equipo.

Sobre el autor Laura Peraita

En ABC desde 1994 como periodista de formación, empresa, motor. Desde 2011 al frente de ABC Familia, donde escribo y modero debates de lo más importante en la vida: nuestros peques, parejas y mayores.

Laura Peraita

