Osteoporosis: «Nunca imaginé que tras mi tercer parto llegaría el diagnóstico de osteopenia»

La enfermedad que no duele, es silenciosa y crónica

Prevenir la menopausia: esto es lo que deberías tener en cuenta antes de que aparezca

ABC
Carlota Fominaya

Madrid

La osteoporosis es una enfermedad silenciosa, que no duele, hasta que llegan las roturas de hueso y las refracturas. En sus inicios es, por tanto, difícil de diagnosticar y más si sucede antes de la mediana edad. Así le ocurrió a Raquel Sánchez. ... Ella, menuda y amable, con toda la energía que la enfermedad no ha conseguido robarle, explica cómo, en su caso, el hallazgo fue casual. «Tras el parto de mi tercera hija empecé a tener desarreglos hormonales. Al constatar indicios de una menopausia precoz, mi ginecóloga me pidió una densitometría, una prueba que sólo se prescribe a partir de los cincuenta años. La sorpresa fue mayúscula, porque ya entonces, a mis treinta y ocho, la osteopenia era clara y significativa. Eran los primeros indicios que ya manifestaban la debilidad y porosidad de mis huesos», expone.

Descarga la app