El nutricionista Pablo Ojeda indica el alimento que debes tomar para fortalecer los huesos: «Tiene más calcio que un vaso de leche»

Una alimentación saludable es fundamental para mantener y mejorar nuestra salud a lo largo de la vida. A través de la ingesta de alimentos conseguimos los nutrientes esenciales que necesitamos día a día y en las diferentes etapas de la vida.

Entre ellos están vitaminas, minerales, proteínas o fibra que son los que el organismo necesita para funcionar correctamente, fortalecer el sistema inmunológico, prevenir enfermedades crónicas y mantener músculos, huesos y dientes fuertes.

Además, una dieta equilibrada contribuye a un buen rendimiento físico e intelectual, favoreciendo a un estado general de bienestar tanto por dentro como por fuera. Uno de los nutrientes que, desde pequeños, hemos escuchado que necesitamos para una buena salud ósea es el calcio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Fundación Española de la Nutrición (FEN) recomiendan diversificar las fuentes de calcio para cubrir las necesidades del organismo, especialmente en etapas como la menopausia o en personas con intolerancia a la lactosa, por ejemplo.

Es común que, por desconocimiento y creencias populares extendidas, la mayoría de personas relacionan el alto aporte de calcio a productos como la leche, el yogur o el queso, pero este mineral se encuentra en muchos otros alimentos que no tienen por qué ser lácteos.

Pablo Ojeda explica qué alimento vegetal aporta más calcio que un vaso de leche

En este sentido, el nutricionista Pablo Ojeda, a través de un vídeo en sus redes sociales, ha destacado un alimento especialmente rico en calcio que nos ayuda a fortalecer los huesos y que no tiene nada que ver con los lácteos.

«Alerta, si tienes riesgo de osteoporosis, osteopenia o quieres fortalecer tu hueso de forma natural tienes que conocer esto», comienza diciendo Ojeda. «Existe un alimento infravalorado que te aporta proteína vegetal y más calcio que un vaso de leche. Y no, no es un lácteo», sigue contando antes de desvelar ese alimento, que no es otro que el tofu firme.

El nutricionista explica que «este alimento es rico en calcio, proteínas completas y no tiene azúcares añadidos ni lactosa. Es ideal para mujeres a partir de los 40, para personas veganas o intolerantes a la lactosa y para cualquiera que quiera cuidar su masa ósea sin recurrir siempre a suplementos», además de ser una fuente vegetal de proteína completa, su contenido en calcio de hasta 350 miligramos por 100 gramos si es coagulado con sal escálpica, sumado a que es antiinflamatorio.

Por último, Ojeda aporta que el tofu firme es ideal para prevenir la pérdida de masa ósea y cuidar articulaciones y músculo a la vez.

Según el National Institutes of Health, la cantidad diaria de calcio que necesita una persona dependerá de su edad y sexo. Estos son algunos de los valores a tener en cuenta: Los niños de 9 a 13 años deben tomar una catidad recomendada de 1.300 miligramos al día, las embarazadas y mujeres que amamantan 1.000 mg y las mujeres adultas de 51 a 70 años 1.200 mg, 200 más que los hombres de la misma edad.