España, a la cola en salud mental materna, según un estudio europeo

En materia de maternidad, a España todavía le queda mucho camino por recorrer. Las políticas públicas y laborales siguen fallando a las madres por no ajustarse a las necesidades reales de esta experiencia vital, lo que repercute gravemente en su bienestar y en su salud ... mental.

Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la reciente encuesta 'El estado de la maternidad en Europa 2024', elaborada por la ONG internacional Make Mothers Matter (MMM), en colaboración con la consultora Kantar, a partir de las experiencias de 9.600 madres en 12 países europeos – Bélgica, Chequia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia, así como del Reino Unido–.

Los datos muestran que, pese a los avances logrados bajo la Estrategia de Igualdad de Género de la Unión Europea 2020-2025, que introdujo medidas en torno a la conciliación de la vida laboral y familiar, la transparencia salarial o la estrategia en torno a los cuidados, persisten importantes brechas a nivel institucional, así como en los ámbitos privado y social que provocan un grave sufrimiento a las madres y problemas de salud.

Preocupa el caso de España, donde el 78% de las madres se declaran sobrecargadas (67% de media en la Unión Europea), acarreando los niveles más altos de ansiedad –el 42 % de las encuestadas, frente al 32 % de media en la UE– y de agotamiento mental –el 21 % manifestaron burnout por encima de la media europea situada en el 18 %–. Especialmente vulnerables son aquellas con varios hijos, las madres solteras y aquellas con niveles de ingresos bajos.

Pero no solo. Para Ángela García Romero, una de las responsables del estudio, la vulnerabilidad no acaba ahí: también afecta a las madres que cuidan de personas con necesidades especiales (hijos, personas mayores, o incluso cuando ellas mismas requieren cuidados), a las inmigrantes o a las que sufren discriminación por su raza. «Para responder de forma eficaz, las políticas deben incorporar una mirada interseccional y actuar de manera integradora», dice.

Políticas sociales y laborales efectivas

Los factores que están detrás del malestar de las madres son múltiples y poco evaluados tradicionalmente a la hora de trazar políticas sociales de bienestar para las familias. Las autoras del informe destacan datos clave como que, por ejemplo, las madres españolas siguen asumiendo hasta el 64 % de las tareas domésticas, independientemente de su situación laboral, con consecuencias importantes sobre su bienestar y su estabilidad económica. O que solo el 53 % siente que su rol como madre es reconocido por la sociedad, por debajo del 59 % a nivel europeo.

Según explica Ibone Olza, psiquiatra y directora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, la importancia de este estudio radica en que se ha preguntado a las madres, algo que la sociedad apenas hace. «Creo muy necesario avanzar por ahí, preguntar a las madres sobre sus necesidades y también escuchar las soluciones que ellas propongan, en toda su diversidad y alcance», sostiene.

Y es que, según la experta, apenas hay recursos especializados en salud mental perinatal en un periodo que es clave para la salud mental de las madres: «Sería importante avanzar en la dirección que señala la OMS: promoviendo un trato exquisito a madres y bebés, erradicando la violencia obstétrica, e implementando los cuidados a la salud mental de madres, bebés y familias en los servicios de maternidad y pediatría».

En el plano laboral en España, la proporción de mujeres que trabaja a tiempo completo cae del 79 % al 52 % tras el nacimiento del primer hijo. Aunque solo el 6 % abandona por completo el mercado laboral, muchas otras se ven obligadas a reducir horas, cambiar de empleo o renunciar a oportunidades debido a la falta de medidas que reconozcan las exigencias físicas y emocionales de la maternidad.

La flexibilidad laboral, una demanda central en la encuesta, sigue sin ser una realidad. El 30 % de las mujeres que modificaron su situación laboral lo hizo para pasar más tiempo con sus hijos, mientras que el 37 % no está satisfecha con la duración del permiso de maternidad. Este último dato es especialmente revelador si se tiene en cuenta que en España el permiso apenas ha cambiado desde 1989, cuando se establecieron las 16 semanas que han estado en vigor hasta la aprobación de las 19 semanas en julio de este año.

La «'conciliación' no se presenta como un derecho garantizado, sino como un esfuerzo personal que muchas mujeres asumen en solitario«, explican. «Esta encuesta es muy importante porque refleja que las madres están al límite: cansadas, sobrecargadas, sintiéndose poco valoradas. La sociedad europea está fallando a las madres», insiste la psiquiatra Ibone Olza, quien ha representado a España en la presentación del informe en Bruselas.

Olza denuncia además que muchas madres ni siquiera llegan a pedir ayuda profesional por falta de recursos o por vergüenza, lo que genera una situación de infradiagnóstico y deja sin apoyo a quienes más lo necesitan. La atención a la salud mental perinatal en España, según apunta, es casi inexistente, como visibilizó la campaña 'El mapa del desierto en 2024', llevada a cabo por el IESMP.

Ángela García Romero cree que poner en conocimiento al Parlamento Europeo puede jugar un papel clave asegurando que las recomendaciones no se queden en declaraciones, sino que se implementen de manera efectiva, impactando la vida de millones de madres en toda Europa. En este contexto, la investigadora cree que la labor de asociaciones como Make Mothers Matter resulta esencial para dar voz a las madres y visibilizar problemas que impactan a toda la sociedad.