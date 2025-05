En materia de conciliación no vale el 'café para todos' en las empresas

El ´'café para todos' en materia de conciliación no es la mejor fórmula en las empresas. Así al menos lo consideran en The Friendly Companies, empresa española que ayuda a construir organizaciones socialmente responsables, compañía desde la que apuestan por medidas personalizadas que se ajusten a cada momento vital del empleado con el objetivo de retener su talento dada su satisfacción en el puesto de trabajo. «Es decir, el ticket guardería puede ser muy útil para los padres con hijos, pero no tanto para los que no los tienen, para los que tienen hijos adolescentes, o para los que deben cuidar a su padres dependientes», explicó Elena Gómez del Pozuelo, CEO de esta compañía, durante la presentación del I Informe «El talento habla: conciliación como ventaja competitiva en la empresa», realizado con la participación de Womenalia.

Añadió que la tendencia actual debe ir encaminada a ofrecer medidas concretas para cada profesional (hombre o mujer) en función de su situación vital, ya sea tener su primer hijo, estar en un proceso de divorcio, tener un familiar hospitalizado... «No obstante, el apoyo a los padres es la gran deuda de las empresas. Tener un hijo cambia la vida por completo, se es más vulnerable, y las compañías no apoyan lo suficiente esta circunstancia que es vital en sus profesionales», matizó

El informe presentado deja patente que cuatro de cada 10 trabajadores españoles (el 42,5%) afirma que la falta de políticas de conciliación en las empresas les impulsa a buscar otro empleo, lo que sitúa estas medidas como herramientas claves en la retención y atracción de talento. Refleja, además, la necesidad de las compañías de crear entornos laborales que apoyen a los empleados en sus responsabilidades familiares sin que esto interfiera en su desarrollo profesional.

En esta línea, el 23,7% de los encuestados que están actualmente en la búsqueda activa de empleo mencionan la falta de políticas de conciliación en su empresa como un motivo relevante para querer cambiar de empleo, mientras que 56,3% considera muy importante que las empresas promuevan el bienestar integrar en el entorno laboral, otorgándolo un 10 de puntuación. Estos datos muestran cómo la falta de equilibrio entre la vida personal y profesional se está convirtiendo en un factor decisivo para muchos empleados a la hora de desarrollar su carrera profesional en las empresas.

En relación a la distribución de las tareas familiares y el cuidado de los hijos, el informe concluye que la brecha de género sigue siendo una constante de enorme calado en la distribución de las responsabilidades dentro del hogar.

Casi el 80% de las mujeres que han respondido a la encuesta afirma asumir mayor carga de trabajo con los hijos que sus parejas. Mientras que el 40,7% de las mujeres asegura asumir más del 50% de las responsabilidades frente al 29% de los hombres, el 38% de las mujeres se hace cargo de más del 75% del cuidado de los hijos frente al 4% de los hombres.

En esta línea, otro dato relevante del impacto de la conciliación en la carrera profesional y en la vida de las personas es el porcentaje de mujeres que sostiene que la carga familiar ha afectado negativamente a su desarrollo profesional (el 76%) frente al 19% de los hombres con hijos que dice haberse visto afectado.

«Aunque el porcentaje de mujeres sigue siendo mucho mayor que el de los hombres, la brecha cada día es menor. Hace cuatro años el tanto por ciento de hombres con hijos que aseguraba estar afectado era del 4% frente al 19% actual. El incremento de las custodias compartidas en los casos de separación en parejas con hijos y los cambios legislativos que igualaron, en 2021, el permiso por nacimiento para ambos progenitores está poco a poco revirtiendo este tendencia», aseguró Elena Gómez del Pozuelo.

La brecha de género vuelve a ser una constante en el porcentaje de mujeres (34%) que ha solicitado alguna vez una excedencia para el cuidado de los hijos frente al de hombres (13%). El número de mujeres que sienten que su decisión de solicitar una reducción de jornada ha afectado negativamente a su desarrollo profesional (43%) es, también, significativamente mayor al de hombres (13%). «La maternidad sigue suponiendo un freno en la progresión profesional femenina, mientras que la paternidad no tiene el mismo impacto en los hombres», explicó Gómez de Pozuelo.

Según los datos que revela la encuesta, existe una gran oportunidad para que las organizaciones implementen medidas de conciliación dado que, para el 94% de los encuestados, la empresa española no está suficientemente comprometida con la conciliación. Solo cuatro de cada diez empleados (41,1%) opinan que sus empresas se comprometen con la conciliación para mejorar la fidelización del talento y el 67,7% afirma que su empresa respeta las preferencias individuales en relación con la jornada reducida tras la maternidad/paternidad.

«Solo el 15,8% de los encuestados sostiene que su empresa ofrece canales de apoyo específicos para los empleados que son nuevos padres, por lo que las empresas españolas tienen aún mucho trabajo por delante para apostar seriamente por la conciliación como una necesidad estratégica para promover una sociedad más igualitaria, justa y productiva», afirmó la CEO de The Friendly Companies.

En lo que respecta beneficios sociales y medidas de conciliación más valoradas, la formación es el beneficio social que más valoran los trabajadores (42.7%) frente a los seguros médicos, ticket restaurante, ticket guardería, formación bonificada, planes de pensión y seguro de vida. Por género, las mujeres priorizan la flexibilidad horaria y el teletrabajo en mayor proporción que los hombres.

El 35,1% considera que la flexibilidad horaria es la medida de conciliación más importante y el 32,2% le otorga al teletrabajo una puntuación de 10. El trabajo híbrido es valorado con un 10 por el 26,7% de los encuestados. Los empleados con hijos destacan la importancia de los permisos parentales remunerados y el apoyo a la crianza, mientras que los empleados sin hijos valoran más el bienestar físico y mental.

Entre las cinco medidas que desde esta organización consideran fundamentales para una conciliación real en las organizaciones, destacan las siguientes:

-Fomentar la corresponsabilidad, para promover una cultura donde cuidar no tenga género ni jerarquía.

-Establecer protocolos claros, para permisos, ausencias familiares y medidas de conciliación sin ambigüedad.

-Implementar canales de apoyo reales: asesoramiento, grupos de apoyo, recursos específicos en cada etapa vital

-Invertir en bienestar integral: no solo físico, también emocional y mental.

-Formar líderes y equipos en derechos, empatía y gestión emocional porque la conciliación se lidera desde arriba y se practica en el día a día.

