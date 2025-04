El truco de las francesas para vestirse bien en entretiempo

En lo que a moda se refiere no hay nada escrito, pues ya se sabe que una tendencia inesperada puede resultar un éxito y viceversa. A la hora de que una prenda se pongo o no de moda, más allá de las propuestas de las grandes firmas y las pasarelas, el Street style tiene un papel muy importante.

Aunque vivimos en un momento en el que la globalización es una realidad que ha unificado las corrientes de estilo de una manera mas o menos notable, lo cierto es que cada país tiene sus peculiaridades. Detalles que lo rinden especial y que marcan la diferencia. Y hablando de geografía, nuestras vecinas, consideradas un referente de estilo a nivel global, pueden servir de inspiración más allá de sus fronteras cuando se quiere dar un toque sofisticado al vestidor sin demasiadas complicaciones.

El estilo y la gracia innatas de las francesas han conquistado a medio mundo, y no es para menos. Han aprendido a jugar con la sencillez y crear un equilibrio perfecto en donde la simplicidad y la elegancia se convierten en sus principales armas de seducción gracias a ese 'je ne sais quoi' que las caracteriza. La regla del 'menos es más' es su premisa fundamental, tanto en belleza como vestuario, y es que son especialistas en cumplir a rajatabla determinadas rutinas gracias a las cuales muestran siempre su mejor versión. Para todas aquellas que deseen seguir su ejemplo, se proponen a continuación seis prendas que no faltan en sus vestidores, muy fáciles de lucir y perfectas para irradiar elegancia.

1. Camiseta de rayas

Un básico que no falta en ninguno de los doce meses del año. Más allá de los modelos más sencillos de cuello redondo y manga larga, cada vez son más las que apuestan por el formato polo y los jerséis ligeros de punto, especialmente adecuados en los looks de entretiempo. Con un collar o pendientes de perlas y un labial rojo se logrará un conjunto genuinamente francés en apenas unos segundos.

2. Gabardina

Otra pieza que en el país galo triunfa, y es que ya se sabe que la lluvia suele hacer acto de presencia muy a menudo. Aunque los diseños clásicos siempre son un acierto, últimamente se están viendo mucho los de tintes más modernos, en tonalidades metalizadas, con bordados o patrones 'oversize' con los que el conjunto se revitaliza.

3. Falda satinada

Una prenda que, aunque lleva varias temporadas siendo un imprescindible en el armario de cualquier fashionista que se precie, ahora más que nunca se impone como la favorita de los próximos meses tanto en looks de día como de noche. Las francesas la combinan con opciones más relajadas con las que conseguir un conjunto equilibrado. Eso sí, nunca falta un accesorio más sofisticado con el que rematar la apuesta: un bolso de tendencia, unos pendientes XXL… Todo vale.

4. Chaqueta de tweed

Todo un must que impuso Coco Chanel y que a día de hoy no puede faltar. Si el negro y el beige son las dos opciones más vistas, en las tonalidades pastel no falla. En este caso no hay que olvidar unas gafas de aires vintage, como las de la imagen, y una buena manicura.

5. Vaqueros rectos

De tiro alto, sencillos y que combinen con todo. A las francesas les encanta lucir el zapato (a ser posible, unas buenas bailarinas) por lo que si tienen el bajo ligeramente acortado, mejor que mejor. A la hora de comprarlos, lo más práctico es apostar por unos 'mom fit' o 'flare', no fallan.

6. Traje de chaqueta y falda

Un clásico de los clásicos que cada año se reinventa para adaptarse a las tendencias que imperan. Se llevan con una falda mini, ya sea de tablas o recta, y una chaqueta en la que las hombreras se marquen mucho, igual que la cintura, para que la figura se vea completamente afinada.

Y tú, ¿con cuál te quedas?