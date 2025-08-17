Muere Terence Stamp, el hombre que pudo ser James Bond y acabó de villano de 'Superman'

Terence Stamp queda para la historia del cine como el villano General Zod en 'Superman' y 'Superman II'. Pero antes, mucho antes, pudo haber sido James Bond. Fue cuando Sean Connery dejó el papel de 007 y los productores se acercaron a Stamp porque «sabía como llevar un traje». La propuesta que les hizo de reinterpretar al agente secreto más popular del mundo espantó a los guardianes de las esencias de Bond. El británico perdió la oportunidad ser James Bond, pero a cambio ganó la libertad de hacer el cine que quiso, como la mujer transexual de 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto' y un centenar de títulos más que lo dejan como uno de los grandes intérpretes británicos de los últimos años. Falleció este domingo, a los 87 años: «Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años», declaró la familia a Reuters.

Premio al mejor actor en el Festival de Cannes de 1965 por 'El coleccionista', y nominado al Oscar por 'La fragata infernal', trabajó a las órdenes de Pier Paolo Pasolini en 'Teorema', en 1968, en 'Historias extraordinarias' de Federico Fellini (1968) y en 1971 en 'Una stagione all'inferno', de Nelo Risi. Fue su periplo italiano tras mirar lejos de Reino Unido al espacarse la oportunidad de James Bond.

Desde allí, su atractivo físico, su imponente presencia y su estilo cuidado le labraron un nombre entre los grandes de la época. Lo demuestra que el fotógrafo David Bailey lo sentara en su estudio frente a su cámara, un privilegio solo reservado a los más grandes iconos. Y es que Terence Stamp formó una de las parejas más glamurosas de Gran Bretaña con Julie Christie, con quien protagonizó 'Lejos del mundanal ruido' en 1967. También salió con la modelo Jean Shrimpton.

Nacido en el East End de Londres en 1938, hijo de un fogonero de un remolcador a vapor, soportó los bombardeos de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial antes de dejar los estudios para trabajar primero en publicidad, y finalmente, como actor tras obtener una beca para estudiar arte dramático.

A finales de los setenta había perdido protagonismo, y estuvo en la India para estudiar yoga. Pero en esas le llegaría el papel por el que es hoy más recordado, el del General Zod, el megalómano líder de los kriptonianos en el 'Superman' de 1978 y su secuela de 1980.

En su súltimos años apareció como secundario en películas como 'Valkiria' con Tom Cruise en 2008, 'Destino oculto' con Matt Damon en 2011 y en películas dirigidas por Tim Burton o Edgar Wright ('Última noche en el Soho'). Antes, participó en cintas como 'Wall Street', de Oliver Stone, o 'En compañía de lobos', de Neil Jordan. En total, casi un centenar de películas con las que recordar la figura de un actor de una talla inconmensurable.