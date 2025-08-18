Pepa Romero: «Estoy enamorada de verdad por primera vez en mi vida»

Antes de irse de vacaciones, Sonsoles le dio un consejo: «Sé tú misma, diviértete». Y cuando se sienta al frente de 'YAS Verano', Pepa Romero lo sigue a rajatabla: «Porque la cámara no miente. La naturalidad traspasa, tu verdad es lo que llega a la gente. Soy alegre, curiosa, divertida, pero soy una persona que escucha atentamente a los demás, me encanta que me cuenten sus historias, me quedo fascinada con ellas. Disfruto escuchando. Me gusta dar voz a las injusticias y ayudar a dar solución. Cada persona te da una lección de vida, de superación, y aprendes a relativizar». Se entrega con tanta pasión, que las tres horas de programa «se me pasan volando».

La periodista reconoce que su principal virtud es «la capacidad de empatizar con los demás. Desde siempre, yo creo que es genética porque me viene de mis abuelos y de mis padres. Siempre se preocupaban por la gente. Y mi preocupación es real, me implico en cada caso. En ese sentido, nadie pasa de puntillas por mi vida, todos me aportan algo valioso. Lo malo es que me afecta y puede hacerme sufrir». Aunque también, como le señalan sus hermanos, tiene un punto moralista que la lleva «a decir a los demás lo que tienen que hacer en cada momento. Eso me lo tengo que controlar».

Se reconoce «extremadamente soñadora» con tendencia «a proyectar los sueños»: «Tengo recuerdos que creo que han existido pero, en realidad, son fantasías que he deseado. Sueño con situaciones, puedo imaginarme en un lugar, lo recorro mentalmente, y pienso en todo lo que voy a hacer allí… Sueño que me tocan 90 millones en la Lotería y ya imagino hasta la decoración de la casa que me voy a comprar. Son ensoñaciones que me impiden tener la mente en pausa». Le encanta ser detallista, entretenerse en el proceso de buscar el regalo para la persona: «Es algo altruista, no esperas nada a cambio, pero es un gesto de ternura que demuestra amor. No cuesta nada hacer felices a los demás. Y no somos conscientes de lo fácil que resulta. A veces solo basta una palabra bonita. Yo soy de hacer comentarios positivos, me parece precioso saber que le has alegrado el día a alguien». Por eso le inquieta tanto el odio de los 'haters' de las redes sociales: «Intento contestar a todo el mundo, incluso a los que insultan. A ellos me enfrento con buenas palabras. Ante el odio, respondo con amor. Muchas veces me acaban entendiendo y dan marcha atrás».

Pepa encuentra la paz en los atardeceres en la playa Doniños, en Ferrol, y reconoce que le sacan de quicio la mentira y las injusticias. A veces agarra su guitarra y canta para olvidar, para alegrarse, para disfrutar: «Tenemos como unas 20 guitarras en casa, nos viene de familia. Yo no me dediqué profesionalmente a la música porque soy poco disciplinada y no siempre me apetece cantar. Antes, de jovencita, lo hacía en las fiestas, e incluso me sacaba un dinerito».

Pepa despide una energía especial. El secreto: «Tengo el corazón más contento que nunca», confiesa. Aunque en alguna entrevista se había quejado de su posible 'miedo al compromiso', tiene al fin una explicación a lo que le había sucedido hasta ahora: «Sencillamente no había encontrado al hombre adecuado, pero he conocido a uno que me tiene fascinada. Ahora creo que de verdad estoy enamorada por primera vez en mi vida, y es increíble, porque siento que es cierto todo eso que se dice de las mariposas en el estómago. Creía que era un bulo, pero no, me pasa. Y puedo desmentir también esa idea de que ya no te enamoras como cuando tienes quince años. Es el momento más feliz de mi vida». Y lo transmite, con esos ojos brillantes y una sonrisa permanente.

Diario personal

El emoji que más usa: El de los ojos con forma de corazones. Lo uso para todo, con cualquier persona, incluso para cerrar una entrevista. Es muy 'friendly.'

Se haría una selfi con: Con Julio Iglesias. Estoy intentando tenerlo como invitado para hacerle una entrevista.

Un sacrificio por la fama: He dejado de retransmitir mi vida en tiempo real porque al final es dar demasiada información.

Un momento 'Tierra, Trágame': En una conexión, hacía mucho calor y yo sudaba tanto, que se me resbaló por la espalda el móvil conectado al pinganillo. Me quedé en blanco, que es algo que nunca me pasa.

Algo que no puede faltar en su día a día: El deporte. Hago caminatas y practico boxeo, aunque intento esquivar a los torpes que pueden darme en la cara, porque es de lo que trabajo.

Un propósito que nunca cumple: Viajar más y más lejos. No puedo tener vacaciones largas porque estoy 'de guardia' por cualquier ausencia de Sonsoles, así que hago escapadas cortas.

Un lugar para perderse: Ferrol, siempre.

Su primer beso: No me gustó nada. Fue con el malote de la clase y lo orquestó una amiga, empeñada que me dieran mi primer beso. Fue en un parque, sentados en un banco. Yo no sabía qué hacer. Al llegar a casa me lavé los dientes… Ya no me besé con nadie hasta los 16.

Tiene miedo a: A no pasar el tiempo suficiente con la gente que quiero, por la distancia, por el trabajo. Aprovecho al máximo los momentos que estoy con ellos.

Dentro de 10 años: Si Dios quiere, me imagino siguiendo con mi trabajo delante de las cámaras. (Tiene una fe inquebrantable, es devota de la Virgen Milagrosa, de la que lleva una medalla, y en el móvil tiene una pegatina protectora: '¡Detente, el Corazón de Jesús está conmigo!').

d.r.

La pequeña Pepa: Era una niña muy guapa, muy simpática y divertida. Me gustaba mucho hablar con la gente mayor, que se quedaba encantada con aquella criatura con tirabuzones y ojos azules a la que daban conversación. Yo cantaba, actuaba, bailaba, tenía mi lado artístico y me pasaba el día poniendo música en el tocadiscos. Era muy extrovertida, pero en clase no estaba ni entre las líderes ni las pringadas, iba a lo mío.