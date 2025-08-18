Mercadona esclarece el origen de sus anchoas y por qué pone Marruecos en el envase

Mercadona ha aclarado a petición de sus clientes una de las dudas más recurrentes sobre el origen de uno de sus productos que vende en la sección de salazones y ahumados dentro del área de marisco y pescado de sus supermercados. En concreto, por qué pone Marruecos en el envase si la captura puede llegar a producirse en otra zona diferente.

Tal y como informa Mercadona en su página web oficial , sus anchoas son envasadas en una planta de Marruecos que posee su principal proveedor Francisco Gil Comes, natural de Vinaròs, Castellón. Aunque la zona de pesca puede variar según algunos criterios concretos.

Mercadona trabaja con diferentes orígenes de las anchoas, ya sea en la propia zona de Marruecos, así como en el Cantábrico y en el Mediterráneo, dependiendo de la capacidad de pesca en las zonas de captura y la temporada del año, según explica la misma compañía líder en distribución.

Argumenta Mercadona que, siguiendo la normativa de etiquetado vigente, debe indicar el lugar de envasado independientemente del origen de la materia prima. «Por ese motivo aparece como producto elaborado en Marruecos», añade sobre el pescado cuya zona de captura concreta se puede consultar comprobando la numeración de la zona FAO que aparece impresa en el lote de la lata.

El origen de las anchoas de Mercadona

La empresa Gil Comes, fundada en 1969 por la familia que porta tales apellidos, se ha consolidado como una de las más importantes en la comercialización de anchoas en salazón, así como de otro tipo de conservas de mar. En 1999 comenzó su colaboración como interproveedor de Mercadona; en 2005 introdujeron la fabricación de la semi-conserva de boquerones en vinagre y en 2009 incorporaron en su línea las banderillas.

Mercadona vende en sus supermercados anchoas en diferentes tipos de formatos. El primero, filetes en aceite de oliva, a un precio de 1,20 euros, así como en pack tres bandejas a un precio de 2,80, mientras que el conservado en aceite de girasol vale 2,05 euros. También se puede encontrar aceitunas rellenas de anchoa así como las populares gildas.