¿Qué son las 'aesthetics'? Guía práctica para entender la corriente de estilo de la que todo el mundo habla

¿Qué tienen en común Sexo en Nueva York, Los Bridgerton y Emily in Paris? Todos ellos están impregnados del estilo 'aesthetic'. Un término que comenzó a escucharse a finales de 2021 y que ha ido 'in crescendo' desde aquel momento. Una corriente de estilo que muchos categorizan como una tendencia pero que en realidad va mucho más allá. Tal y como su nombre indica, este término hace referencia a lo estético, a la belleza, a todo aquello que incentiva al buen gusto y que causa placer a la vista. Un concepto que se aleja de las corrientes 'ugly' que tan de moda han estado últimamente y que pone de manifiesto el momento de cambio constante en el que estamos.

En otras palabras, las 'aesthetics' hacen referencia a un 'mood' concreto, un modo de ver la vida a través del cine, la literatura, la música… Y también la decoración, la moda e incluso el feed de Instagram. En otras palabras, sería algo así como ver la vida de color de rosa y materializarlo a través de los pequeños detalles. Para quienes no terminen de visualizarlo, un ejemplo gráfico serían los cabeceros de las camas con luces led entrelazadas, macetas con flores, novelas románticas, música pop, sombras de ojos pastel, ondas en el pelo, trenzas… En definitiva, pinceladas que confieren un acabado dulce a la par que armónico y acogedor a todo lo que se le aplique.

Y en lo que a la moda se refiere, también está presente cada vez con más fuerza. Minifaldas, sudaderas noventeras, crop tops, jeans wide leg, bordados, perlas… No cabe duda de que será una de las tendencias más vistas en los próximos meses. Así lo vaticinó Pinterest, quien en su informe anual Pinterest Predicts, pronosticó que la moda se rendirá a todo tipo de 'aesthetics' en 2023. Según dicho reporte, la búsqueda de términos como 'mangas largas de encaje' ha crecido un 225%, camisas con volantes un 95% y mangas de tul 65%.

Ahora bien, ¿cuáles son sus puntos fuertes desde el punto de vista de los expertos? El estilista Jesús Reyes, fiel defensor de este estilo de vida lo tiene claro. «Entre los puntos fuertes que encontramos en esta tendencia, las más destacadas son, sin duda, su frescura, su rejuvenecimiento y que está fuertemente asociada a las redes sociales porque se puede llevar a un mood de vida, más allá de la moda y el estilo a la hora de vestir. Es una tendencia que parece súper actual, pero que en realidad bebe de la estética young de los años 2000, eso sí... evolucionada junto al social media y, también, bastante influenciada por la fuerte ola de tendencias que arrastra el estilo de vida south coreana», explica.

Añade que no es apta para todas las edades ni para todos los públicos. «Siempre puedes darle, sea cual sea tu estilo, un toque punk-aesthetic al outfit, pero ojo con el momentos o contextos: sí en la calle, sí para citas, sí, en aulas, colegios y universidades, sí con amigos... No en el trabajo, no en sitios formales, no con familia política...».

En cuanto a si se trata de una moda pasajera o si viene para quedarse, Reyes opina que, como la mayoría de movimientos estilísticos, estará en auge durante un periodo determinado. «Es más, me atrevo a decir que cuando las 'aesthetics' estén desapareciendo, se pondrá de moda un concepto completamente opuesto».

En resumen, las 'aesthetics' vienen para quedarse, pero como todo en esta vida, hay que saber adaptarlo al estilo de cada uno, el contexto y el momento.