¿Qué santos se celebran hoy? Descubre el santoral del lunes 18 de agosto

San Alberto Hurtado, nacido en Chile en 1901, enfrentó desde niño grandes dificultades, entre ellas la pérdida de su padre a los cuatro años, lo que llevó a su familia a trasladarse a Santiago. A lo largo de su vida, se destacó por su profundo compromiso con la justicia social y el servicio a los más necesitados. Su legado perdura especialmente a través del Hogar de Cristo, una obra que refleja su amor y compasión. La Iglesia Católica celebra su festividad honrando su santidad y su dedicación incansable al servicio de Dios y del prójimo.

En este lunes 18 de agosto de 2025 la iglesia católica conmemora el santo de Nuestra Señora del Rayo, Agapito de Lacio, Elena, Eonio de Arlés, Fermín de Metz, León de Licia, Macario de Bitinia. Aunque el día de hoy es conocido por San Alberto Hurtado y con el que la religión cristiana hace homenaje a personas en España.

El día de la celebración de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición cristiana que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? La religión cristiana ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos importantes que, además, sufrieron las torturas de aquellos que repudiaban la fe católica.

Los nombres de los cuales hoy lunes, 18 agosto 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este catálogo reúne y va actualizando nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista.

¿Qué santos se celebran hoy 18 de agosto?

Además de la festividad de San Alberto Hurtado, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 18 de agosto también celebramos:

