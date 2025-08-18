Un exempleado de DiverXo revela cómo es trabajar en el restaurante de Dabiz Muñoz: «Muchos se van porque no aguantan el ritmo de trabajo»

Dabiz Muñoz (Madrid, 1980) está considerado uno de los chefs más importantes a nivel mundial. Galardonado con tres Estrellas Michelin por Diverxo, su principal restaurante, ha revolucionado la cocina española con su estilo transgresor y su creatividad sin límites a través de técnicas vanguardistas con influencias de cocinas del mundo, especialmente la asiática.

La autoexigencia feroz de Muñoz y su búsqueda constante de la innovación ha llevado al chef a ocupar un puesto destacado dentro de la cocina mundial. De hecho, ha sido nombrado en varias ocasiones como el mejor chef del mundo, según listas como The Best Chef Awards.

Aunque Dabiz Muñoz está al frente de otros proyectos como StreetXO o RavioXO, su restaurante insignia es DiverXO. Ubicado en Madrid, ofrece una experiencia gastronómica radicalmente innovadora que rompe con los esquemas tradicionales de la alta cocina.

En este sentido, un exempleado de DiverXO ha contado cómo fue su experiencia trabajando en el restaurante de Muñoz. En una entrevista realizada para el podcast 'Un chino y medio', el chef chino Jiale Pan desvela distintos detalles como el sueldo que cobraba o cómo fue el proceso de selección.

Un exempleado de Dabiz Muñoz cuenta su experiencia en DiverXO

En el podcast de los influencers Lin y Jiajun, el chef chino cuenta sus inicios en DiverXO. Para ello hay que remontarse a la época de la pandemia, cuando el cocinero ya tenía su tercer restaurante montado. «Envié el currículum y a los tres días recibí un correo electrónico que decía: ven que vamos a hacerte una entrevista», cuenta.

En la entrevista, que realizó con la mano derecha de Dabiz Muñoz, Pablo Soriano, tuvo que responder a preguntas como si sabía quién era el prestigioso chef: «Me quisieron dejar claro que en DiverXO se trabajaba muy duro».

Durante el podcast, los presentadores bromearon con el peinado de Jiale Pan, que luce una cresta muy similar a la característica de Dabiz Muñoz. «Me la dejo un poco por influencia de DiverXO, porque ahí es donde más aprendí», cuenta el chef chino, que reconoce que le daba mucha «vergüenza» coincidir con el dueño del restaurante.

Jiale Pan cuenta cómo fue su experiencia de trabajar en DiverXO y destaca que era «muy estricto» y «exigente»: «Lo puedo definir con dos palabras: 'Rápido' y 'bien'». En especial, menciona las largas jornadas de trabajo en el restaurante de Muñoz: «Son muchas horas. No tenemos hora de entrada fija. Se decide cada día dependiendo de los clientes. Lo más pronto es a las 7 y salir a las 12 de la noche o a la una de la mañana».

Cuánto cobra un empleado de DiverXO

El prestigio de DiverXO hace que mucha gente quiera trabajar en este tipo de restaurantes «gratis» para aprender. «Tú puedes no tener formación y escribir para hacer tres meses de prácticas y hay opciones de que te cojan. Si tienes formación, tiene más posibilidades de que te paguen», cuenta Jiale Pan.

En este sentido, el chef chino desvela que empezó cobrando en DiverXO unos 1.200 euros y después le subieron el sueldo a 1.400. «El objetivo de todos los chefs que entran a trabajar a cualquier restaurante es aprender mucho de diferentes sitios y luego abrir su propio restaurante. Es que si no trabajar tanto para un sueldo así no merece la pena», comenta uno de los presentadores. «Era mi propósito», contesta el chef chino.

En cuanto a la rotación de la plantilla del restaurante, Jiale Pan comenta que hubo gente que «solo duró un servicio». «La mayoría de las veces se van porque no aguantan el ritmo de trabajo que tenemos, es muchísimo y hay gente que no le cuadra el ambiente», explica.

En el caso de Jiale Pan, pudo aguantar el ritmo frenético de trabajo de DiverXO. «Si no fuese porque tengo negocio propio habría estado más tiempo», señala el chef chino, para quien el restaurante de Muñoz fue un paso fundamental en su carrera como cocinero.