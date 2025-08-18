La Aemet avisa de un cambio inminente en el tiempo de España tras la ola de calor: tormentas fuertes en estas zonas

Tras un fin de semana de temperaturas extremas y avisos rojos y naranjas en casi toda España, la ola de calor se despide definitivamente de nuestro país con la llegada de un inminente cambio de tiempo. Así lo ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que da por finalizado este episodio excepcional desde este lunes 18 de agosto después de dos semanas sin apenas tregua.

La entrada de una masa de aire más fresca por el Atlántico dejará un bajón térmico, primero por el oeste, que irá extendiéndose a lo largo de la Península y Baleares a lo largo de la semana. Así, en las próximas horas, los valores por encima de los 40ºC darán paso a un nuevo ambiente, más propio para la época, donde irrumpirán por fin las precipitaciones.

Aún así, advierten desde el organismo, las temperaturas seguirán siendo muy altas este lunes, por encima de los 42 grados en la mitad suroriental. Será ya el martes 19 cuando por fin veamos termómetros en descenso, hasta regresar a valores algo más ordinarios.

🌡⬇️ Lunes 18: último día de esta ola de calor. Temperaturas aún muy altas en el este peninsular y Baleares.



→ Las masas de aire sobre nuestro país tendrán durante varios días temperaturas normales o incluso algo frescas. A finales de semana podría apretar de nuevo el calor. pic.twitter.com/8T0KeHrqw2 — AEMET (@AEMET_Esp) August 17, 2025

Adiós a la ola de calor: una masa de aire fresco trae un bajón térmico a España

Como ya había avanzado la Aemet hace unos días, la ola de calor que ha asolado España llega a su fin este lunes 18 de agosto. La entrada de una masa de aire atlántica algo más fresca irá suavizando las temperaturas, primero desde el oeste, para despedir por fin este tiempo extremadamente cálido después de casi dos semanas.

A lo largo de los próximos días, este flujo de norte irá avanzando por la Península hasta llegar a Baleares. Aunque no serán temperaturas frías para la época, sí volveremos a los valores habituales de estos meses del año tras unas semanas excesivamente calurosas.

Portales meteorológicos como Meteored apuntan a que, en algunas zonas del país como Badajoz, Córdoba o Sevilla, los termómetros podrían bajar casi 10 grados, desde los 44ºC de estos últimos días hasta los 35ºC que se esperan el miércoles y jueves. En algunas ciudades del norte, las temperaturas podrían llegar a bajar hasta 15 grados tras un fin de semana especialmente cálido.

Este cambio se notará también a últimas horas del día, dejando atrás las noches tropicales en muchos puntos del país. En puntos como Burgos, León, Palencia o Soria se rozarán de nuevo los 10 grados de mínima, aunque en el sur seguirán registrándose temperaturas por encima de los 20 grados.

Nuestro experto @samuel_biener trae una noticia muy esperada. 📉📢



Pronto se producirá el deseado bajón de temperaturas y, además, llegarán tormentas fuertes. ⤵️https://t.co/ZM2I4QO8xd — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) August 16, 2025

Las zonas de España donde va a llover tras el calor extremo

Junto a este descenso térmico regresará también la inestabilidad a muchos puntos de España, según advierte la Aemet. El anticiclón dejará paso ahora a nuevas vaguadas, dando paso así a múltiples precipitaciones en la Península, especialmente en el tercio norte y algunos puntos del Mediterráneo, como Comunidad Valenciana o Cataluña.

Según apuntan los modelos, en comunidades del este y norte, Baleares y Pirineos podrían incluso registrarse tormentas fuertes, acompañadas en algunos casos incluso de granizo y viento fuerte. Por su parte, en Galicia y el Cantábrico veremos nubosidad y algunas lluvias ocasionales, aunque serán algo menos intensas que otros puntos del país.