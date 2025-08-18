Suscríbete a
ABC Premium

Los pequeños municipios turísticos andaluces lanzan un SOS: «Estamos desbordados»

Piden un Plan Especial para atender cuestiones sanitarias, de seguridad, de recogida de basuras, para evitar colapsos en el tráfico y responder a la demanda de agua

Chipiona y Punta Umbría multiplican por diez su población y no pueden ofrecer un servicio de calidad al turista sólo con los impuestos de sus vecinos

Daniel Sánchez, alcalde de La Iruela (Jaén): «Hay noches en que hemos tenido que cortar el agua»

Chipiona, donde ya no cabe nadie más

Los pequeños municipios turísticos andaluces lanzan un SOS: «Estamos desbordados»
José María Aguilera / Raquel Pérez / J. J. Madueño

José María Aguilera / Raquel Pérez / J. J. Madueño

Esta funcionalidad es sólo para registrados

España es un donut. La expresión que esgrime Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona, es perfectamente ilustrativa del verano en este país. El centro se vacía y los ciudadanos se desplazan a los extremos, no por polarización, sino porque en la playa se está ... más fresquito. Es más, arena, sol y chiringuito puede ser lo que más una a los españoles, donde mejor confraternizan.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app