Así es la nueva mansión de estilo español que Brad Pitt ha comprado en Los Ángeles por más de 10 millones de euros

Brad Pitt acaba de ampliar su patrimonio inmobiliario con la compra de una nueva mansión en Los Ángeles. Según publica The Wall Street Journal, el célebre actor ha adquirido por 12 millones de dólares (al cambio actual algo más de 10 millones de euros) una casa que está situada en uno de los distritos más populares entre las grandes estrellas del cine, Hollywood Hills.

La casa, de estilo español, pertenecía al guitarrista de la banda The Killers, Dave Keuning, y a su esposa, la interiorista Emilie Keuning, quienes la pusieron a la venta el pasado mes de junio por 14 millones de dólares, tras haberla adquirido en 2021 al fundador de la red social Grindr, Joel Simkhai, por 9,6 millones de dólares.

La nueva mansión de Brad Pitt se ubica en el vecindario de Outpost Estates de Hollywood Hills, en el que también han vivido celebrities como Orlando Bloom, David Lynch, Winona Ryder o Ben Stiller. Construida originalmente en 1989, bajo un estilo colonial español, está rodeada de un extenso jardín y cuenta con unas bonitas vistas: desde el océano Pacífico hasta el célebre cartel de Hollywood y el horizonte de Los Ángeles.

La casa tiene dos pisos de altura, y destaca por un gran vestíbulo de doble altura cuyo techo cuenta con vigas de madera y grandes ventanales desde el suelo. Según publicó la edición americana de Forbes cuando el guitarrista de The Killers la puso a la venta, en la planta superior se ubican las habitaciones, entre ellas la suite principal que cuenta con una terraza privada, y baño de mármol.

En la planta baja, se sitúan varias salas de estar, un despacho, así como la cocina, en forma de isla de mármol veteado. Además, también se ubican una habitación para invitados y una sala de cine. En el exterior, la propiedad cuenta con piscina, jacuzzi, salón exterior y barbacoa. Pero el terreno, escalonado, esconde, además, otro secreto, una construcción independiente donde los antiguos moradores construyeron un estudio de grabación de sonido. Tampoco falta un garaje para estacionar diversos coches.

Todas las casas de Brad Pitt

Brad Pitt es uno de los actores más populares, en su filmografía se incluyen éxitos que ya son clásicos como 'Seven', 'El curioso caso de Benjamin Button', 'Troya' o 'Malditos bastardos'. Su último estreno, como actor, ha sido 'Fórmula 1'. Además el intérprete también es productor de muchas películas, y cuenta con otros negocios gracias a los cuales ha podido ver ampliada su fortuna. La producción de vinos en Château Miraval y el lanzamiento de su propia firma de cuidado de la piel, Le Domaine, son algunos, junto a sus inversiones inmobiliarias.

Se sabe que Pitt es un apasionado de la arquitectura y el diseño, y a lo largo de su vida ha sido dueño de numerosas mansiones, algunas polémicas por su final, como la que poseía en Nueva Orleans, junto a la que fuera su esposa, Angelina Jolie, y que acabó subastada. El propio Château Miraval en Francia cuenta con una villa, hogar de la familia en tiempos felices, por el que mantienen una disputa legal.

En Los Ángeles, el actor tiene diversas casas, a las que se añade ahora la nueva mansión. De hecho hace solo unos días, se denunció el robo en una de sus propiedades situada en el barrio de Los Feliz. Según se ha publicado cuenta con otras propiedades en el menos conocido barrio de Frogtown. También en la ciudad de las estrellas de cine vivió junto a su primera esposa, Jennifer Aniston, en una mansión en Beverly Hills, vendida hace años.

En julio de 2022, Pitt acaparó titulares internacionales con la compra de una de las residencias costeras más importantes de California: la Casa D.L. James en Carmel Highlands. Nueva York, Verona, en Italia, e incluso Mallorca son otras ciudades en las que el actor ha tenido propiedades a lo largo de su vida.