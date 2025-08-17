Horóscopo de hoy lunes 18 de agosto de 2025 Libra, Piscis, Tauro, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Virgo, Leo, Géminis, Aries, Virgo…. Consulta todas las predicciones del horóscopo de hoy sobre salud, amor, trabajo y dinero de los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy lunes 18 agosto de tu signo del zodiaco. Adelántate y consulta qué te deparan los astros para el día de hoy. ¿Cómo te irá en en tu puesto de trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo se mantendrá sin cambios? Y económicamente… ¿cambiará mi tesitura?, ¿es buen momento para echarme en manos de los juegos de azar? Consulta si la suerte va a favorecer a tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no jugársela y andarse con cuidado. Según parece, el día de hoy puede presentarse algo complicado para algunos signos del zodiaco. Pero que no cunda el pánico, los movimientos astrales siempre son fecundos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Una persona que tienes algo olvidada reclamará tu atención de manera discreta. Procura dedicarle más tiempo y retomar el contacto antes de que la relación se deteriore por la falta de comunicación. A veces, un pequeño gesto basta para mantener vivos los lazos importantes.

Tauro

Un giro en los acontecimientos te hará cambiar de opinión sobre algunas personas de tu entorno. Sin embargo, no te dejes llevar por rumores ni por lo que otros comentan: haz caso solo a lo que puedas contrastar y comprobar por ti mismo. La objetividad será tu mejor guía.

Géminis

Tus inquietudes intelectuales o artísticas están llenando tu vida estos días, y eso te hace dejar de lado los temas más mundanos. Disfruta de esa elevación espiritual, pero no descuides del todo las cuestiones prácticas que también requieren tu atención.

Cáncer

Un cambio en tu ámbito de trabajo hará que pronto se vean recortadas tus responsabilidades. No lo veas como un retroceso; piensa que ganarás en tranquilidad y podrás dedicar más tiempo a otros intereses o a tu bienestar personal. A veces, menos es más.

Leo

En el trabajo te exigirán hoy que te entregues en cuerpo y alma a un cometido que te mantendrá ocupado durante los próximos meses. Será positivo que te involucres desde el principio y pongas todo tu empeño, ya que el esfuerzo inicial marcará la diferencia en los resultados.

Virgo

Tu proceso de recuperación emocional avanza cada día más y ya empiezas a ver el final del túnel. Pronto estarás listo para enfrentarte a nuevas relaciones y experiencias sentimentales con una actitud renovada y más abierta.

Libra

Tu espíritu está afectado por el rencor. Debes dejar atrás las cosas negativas del pasado y empezar a construir un nuevo futuro desde cero. El odio y el resentimiento solo te estorban en este camino de renovación y crecimiento personal.

Escorpio

Se te hace difícil satisfacer tu deseo de estar solo para reflexionar y meditar sobre lo que te está pasando, pero es importante que hagas un esfuerzo por aislarte y pensar. Un tiempo de introspección te ayudará a tomar mejores decisiones y a reencontrarte contigo mismo.

Sagitario

No te conviene actuar a la ligera en el terreno sentimental. Estás en una racha en la que las relaciones son frágiles y pueden destruirse fácilmente. Tómate tu tiempo, sé prudente y cuida los detalles para evitar malentendidos o rupturas innecesarias.

Capricornio

A la hora de decidir sobre un tema económico, analiza todas las circunstancias en conjunto. Si las consideras por separado, perderás la visión global y podrías tomar decisiones poco acertadas. Evalúa el panorama completo antes de actuar.

Acuario

Eres inmune a la frustración: ningún tropiezo logra detenerte y siempre sigues adelante, aprendiendo de los desengaños del pasado. Esa fortaleza te permitirá superar cualquier obstáculo y convertir cada experiencia en una oportunidad de crecimiento.

Piscis

Si no te queda más remedio, aunque no te guste demasiado, tendrás que levantar la voz en una discusión en la que alguien pretende actuar directamente contra tus intereses. Defiende tu posición con firmeza y claridad, sin perder la compostura, para que tus derechos sean respetados.

