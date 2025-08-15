Los ejercicios de las Gemelas Pin para deshinchar la tripa en tiempo récord

Hay estudios que han demostrado que las personas con exceso de grasa abdominal pueden sufrir mayores riesgos de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Si es tu caso, es normal querer reducir la cantidad de tejido graso en esta área. Y con las ... propuestas de las Gemelas Pin es posible.

Cada día más gente entrena y cada día hay más personas preocupadas por su estado físico. Aunque hacer deporte va mucho más allá del cambio que experimenta el cuerpo a ojos de todos, es toda una alegría saber que con él también podemos conseguir lo que queremos, y la mayoría de las veces es reducir el tamaño de nuestra tripa y marcar más abdominales.

Estos entrenamienos de Esther y Gema Pineda te ayudan a no hincharte y, con una buena rutina diaria, conseguir tener un vientre plano.

Entrenamiento 1. Para un vientre plano

Hacemos tres series con 20 segundos de descanso.

1. Encogimiento con piernas estiradas. Tumbados en el suelo, ponemos las piernas estiradas en vertical, como en la imagen, e intentamos llegar con la mano derecha a la punta de los pies, encogiendo el abdomen y manteniendo las piernas estiradas. Hacemos 15 repeticiones y en la siguiente serie cambiamos de brazo.

2. Crunch con pierna estirada. Tumbados en el suelo, dejamos una pierna semiflexionada y la otra estirada y levantamos el tren superior hasta casi quedarnos sentados. Volvemos a la posición inicial y de nuevo subimos. Hacemos 15 repeticiones y en la siguiente serie cambiamos de pierna.

3. Rebotes con piernas estiradas. Tumbados boca arriba, elevamos las piernas como en la imagen y las ponemos todo lo vertical que podamos y y las bajamos hacia el suelo pero sin posarlas para volver a subir. Y así sucesivamente. Todo este trabajo lo hace el abdomen. Hacemos 15 repeticiones.

4. Plancha cruzada. En posición de plancha, apoyando manos y punta de los pies, levanta la mano derecha y llévala al hombro izquierdo, vuelve a apoyarla y levanta la la mano izquierda y toca el hombro derecho. Así sucesivamente hasta 15 repeticiones.

Puedes ver el entrenamiento completo aquí.

Entrenamiento 2. Para endurecer la parte baja del abdomen

Son tres series con 15 segundos de descanso entre series.

1. Plancha pirámide. Apoyando punta de los pies y antebrazos, en posición de plancha, pasamos a pirámide. Lo repetimos 15 veces estirando la espalda y las piernas en esas pirámides.

2. Elevaciones individuales. Tumbados sobre el suelo, apoyando la espalda y la cabeza y flexionando los brazos como en la imagen, alterna las piernas: mientras una se matiene estirada en el aire , la otra se mantiene semiflexionada. Hazlo 15 veces.

3. Encogimientos laterales. Tumbado lateralmente, con el tren superior levantado -tal como se ve en la imagen- realizamos 15 encogimientos de abdomen, como si quisiéramos reducir la cintura. En la siguiente serie cambiamos de lado.

4. Patada alternativa. Tumbados sobre el suelo, apoyando la espalda, levanta las piernas en vertical y mantén una en esa posición mientras la otra baja en horizontal sin llegar a apoyarse en el suelo. Cuanto más abajo se crucen las piernas, más trabajo haces en el core. Hacemos 15 repeticiones.

Puedes ver el entrenamiento completo aquí.

Entrenamiento 3. Para un abdomen fuerte

Son tres series con 20 segundos de descanso.

1. Crunch con apertura. En el suelo, apoyando la espalda y con las piernas estiradas en vertical, las abrimos formando una V a la vez que el tronco sube. De nuevo apoyamos la espalda y las piernas se juntan hacia arriba para volver a la posición de la foto. Hacemos 15 crunches.

2. Patada alternativa dorsal. Con la espalda apoyada en el suelo y las piernas estiradas hacia el techo, bajamos una pierna sin llegar a apoyarla en el suelo y la otra la mantenemos arriba. Después bajamos la otra y así 15 repeticiones.

3. Patada alternativa ventral. Boca abajo en el suelo, elevamos las piernas, el pecho y los brazos, como en la imagen, y alternamos subiendo aún más una pierna y otra. Hacemos 15 repeticiones

4. Inclinaciones laterales (tobillos). Tumbados en el suelo, con los pies apoyados y las rodillas flexionadas, levantamos la cabeza y guiándonos con las manos, que en ningún momento se apoyan en el suelo, encogemos la cintura por los laterales, de un lado a otro. De este modo, tenemos el abdomen en tensión. Hacemos 15 repeticiones.

Puedes ver el entrenamiento completo aquí.

También puedes visitar nuestro canal de Youtube de Gemelas Pin, puedes seguirnos en instagram en @gemelaspin o descargarte nuestra app de entrenamientos online con las Gemelas Pin.