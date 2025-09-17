Christian Louboutin nombra a Jaden Smith, hijo de Will Smith, director creativo de su línea masculina

El actor y rapero estadounidense Jaden Smith se trasladará a París para asumir el cargo de director creativo de moda masculina de Christian Louboutin y presentará su primera colección en enero durante la Semana de la Moda masculina, estos son algunos de los datos que se desprenden del nuevo nombramiento de la firma de lujo que sin duda ha sorprendido a la industria.

«Cuando conocí a Jaden, vi en él la persona ideal para la Maison: su mundo es rico y multidimensional, su estilo y sensibilidad cultural son inspiradores, y su curiosidad y apertura son extraordinarias. Sentí que, con su dirección creativa, nuestra colección masculina evolucionaría de forma emocionante y dinámica. Lo considero la incorporación perfecta a nuestro equipo creativo y estoy deseando disfrutar trabajando con él en nuestras colecciones masculinas», explica el propio Christian Louboutin en el comunicado del nombramiento.

Algunas de las imágenes del comunicado de la incorporación de Jaden Smith a la firma Christian Louboutin D.R.

La firma francesa de calzado y accesorios de lujo Christian Louboutin relanzará su línea masculina con el diseñador Jaden Smith como director creativo, siendo el primero que no pertenece a la familia fundadora en ascender a este cargo y tomando el relevo del propio fundador.

«Fusionar mi visión con la de Christian es algo natural porque vemos el mundo de forma muy similar. Compartimos un respeto por la libertad creativa, y creo que por eso funciona. Quiero continuar la historia, honrando el pasado y moldeando el futuro desde mi propia perspectiva. No es solo un título: es un hogar creativo. Christian me ha dado un lugar para explorar, aprender y crear libremente. Su legado se basa en el trabajo duro y la alegría, y quiero continuarlo«, ha afirmado Jaden.

Jaden Smith, hijo de Will Smith y Jada Pinket Smith, dio sus primeros pasos en el mundo de la moda tras saltar a la fama como actor y músico. Sus colaboraciones con New Balance y la marca MSFTSrep, fundada con su hermana Willow y algunos amigos en 2012 le han permitido seguir desarrollando su faceta creativa en moda. Conocido por su estilo desenfadado, Smith supervisará cuatro colecciones al año, que incluyen calzado, marroquinería y accesorios. También estará a cargo de campañas, eventos y experiencias inmersivas.

La compañía francesa lanzó su línea de hombre en 2010. Un año más tarde, la marca abrió su primera boutique exclusiva para hombre en la rue Jean-Jacques Rousseau de París. La casa de lujo es una de los principales operadores de calzado de lujo del mundo y está presente en 30 países. La imagen icónica de la marca son sus zapatos de tacón con suela roja.

