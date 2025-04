La mansión de dos millones de euros de Will Smith que nunca ha utilizado y ahora ha puesto a la venta

the mls via realtor

La vivienda que ha puesto a la venta Will Smith

Will Smith y Jada Pinkett Smith han puesto en el mercado una mansión de lujo valorada en dos millones de euros… que nunca han utilizado como vivienda principal. Así lo aseguran diversos medios norteamericanos que se han hecho de la exclusiva del portal inmobiliario Realtor, el mismo que con sus imágenes permitió conocer cómo es la mansión de la película que triunfó este año en los Oscar, Anora. La casa que ha puesto a la venta Will Smith sería la vivienda de sus sueños para la mayoría de los mortales pero parece «poca cosa» al lado de la mansión hecha a medida para la familia Smith en Calabasas, también en Los Ángeles, donde residieron los Smith y donde ahora —se divorciaron a finales de la década pasada—sigue viviendo Jada Pinkett Smith. Está valorada en 40 millones de euros aproximadamente, para que te hagas una idea de sus características. Te enseñamos cómo son las dos casas propiedad de Will Smith y su exmujer.

Will Smith, una de las estrellas mundiales de la actual factoría Hollywood más populares en nuestro país —la colaboración reciente con India Martínez es otra muestra más de este vínculo con España—, ha puesto a la venta una de las propiedades de lujo que mantiene junto a su exmujer, Jada Pinkett Smith. La casa, que está en el exclusiva barrio angelino de Woodland Hills, en pleno valle de San Fernando, en California, se ha puesto a la venta por un precio cercano a los 2 millones de euros.

Will Smith gtres

La casa tiene cinco dormitorios, otros tantos baños y un aseo. Se divide en dos alturas, con una estancia superior destinadbeaa a los espacios privados, entre los que destaca una suite principal con terraza propia. Esta suite principal también tiene un gran vestidor y otro detalle diferencial, una chimenea.

El nivel inferior queda para los espacios comunes, ideales para socializar, como la cocina americana equipada con todos los detalles y, sobre todo, el gran salón principal con techos altos. En la sala estar que también ocupa un lugar en la planta inferior también hay chimenea, al igual que en otra sala estancial de la vivienda.

Además, la mansión cuenta con un garaje amplio en el que tienen espacio al menos dos vehículos y espacio adicional para que puedas aparcar sus coches las personas que visiten la vivienda.

En total, la casa tiene unos 400 metros cuadrados construidos, siendo la parcela de aproximadamente 570 metros cuadrados. Por ello, a diferencia de otras mansiones de lujo de famosos, no cuenta con un jardín de película, si bien tiene muchos lujos más de los que quisieran tener en su casa la mayoría de las personas.

En el jardín de la mansión que vende Will Smith, que ocupa la parte trasera de la finca, hay piscina exterior que tiene también un jacuzzi y una zona de relajación y estancia, tipo 'chill out', además de un patio cubierto.

La mansión en Los Ángeles, ahora a la venta por dos millones de euros, fue adquirida hace 15 años por Will Smith y su entonces mujer, pero según el portal inmobiliario Realtor, nunca fue utilizada por la familia, que tiene dos hijos ya mayores de edades.

La increíble mansión de lujo de Will Smith y Jada Pinkett Smith

Como decíamos, los Smith nunca vivieron en la casa que ahora venden en Los Ángeles por dos millones de euros. Tampoco han vivido en otra de las propiedades que han traspasado recientemente —por unos 700.000 euros, según Realtor—, una casa de cinco habitaciones en Owings Mills, Maryland, en la zona de Baltimore, una casa que la prensa norteamericana cree que ha sido utilizada por la madre de Jada Pinkett Smith, Adrienne Banfield-Norris, nacida en esta zona de Estados Unidos.

La casa en la que ambos vivieron cuando estaban casados y juntos con sus dos hijos está en Calabasas, una zona de la periferia de Los Ángeles en la que actualmente hay a la venta propiedades de lujo que superan ampliamente los 20 millones de euros.

El doble, alrededor de 40 millones de euros, cuesta la casa que la familia Smith discute teniendo en una parcela de 600.000 metros cuadrados en esta zona. Diseñada por el arquitecto Stephen Samuelson a finales de los 90, se tardó cuatro años en levantar una casa de la que solo se pueden visitas aéreas… y son más que suficiente para dejarte sin respiración si te gustan las mansiones de lujo.

Solo en las zonas exteriores se aprecia una pista de baloncesto y otra multideporte —parece de tenis—, una laguna y también una piscina. Incrustada en medio de un paisaje semidesértico con es el de esta zona de California, se levanta una casa de diseño extravagante, en colores tierra que se mimetizan con el entorno, que un primer vistazo recuerda a las casas fabricadas en Adobe.

Sabemos cómo es por dentro porque apareció en un reportaje de la revista Architectural Digest en 2011. Según dicha fuente, la casa tiene nueve dormitorios y trece baños, además de un estudio de grabación y un salón de meditación, entre otros espacios propios de casas de lujo.

A nivel estético llaman la atención los detalles rústicos de la decoración —obra de la diseñadora Judith Lance— de algunas estancias o el estilo marroquí de su sala de cine, otra de esas particularidades que últimamente vemos que ya no falta en ninguna casa de lujo. Una casa esta de Will Smith y Jada Pinkett Smith que estuvo a la venta hace una década por los citados 40 millones de euros, por lo que es probable que venga todavía más en la actualidad.