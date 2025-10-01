De Brigitte Macron a Rosalía: los looks de las famosas en los desfiles de la Semana de la Moda de París

París celebra su Semana de la Moda, con mucha expectación. Más allá de las propuestas de las diferentes marcas para la siguiente primavera/verano, en la capital francesa ha tenido lugar, por ejemplo, el debut de Jonathan Anderson, como nuevo director creativo de Dior. Ingredientes suficientes para que muchos famosos se citen estos días en la ciudad del amor. Entre ellos, Rosalía, quien ya se dejó ver en el desfile de Julie Kegels con el detalle de sus axilas decoloradas. La cantante española ha vuelto a elegir el color blanco para acudir al 'front row' del desfile de Dior. A su lado, Jenna Ortega, con minifalda vaquera. Otras celebrities que también han asistido son el actor Johnny Depp, fotografiado con Brigitte Macron, Carla Bruni o Charlize Theron.

Rosalía eligió un minivestido blanco plisado de cuello cerrado y manga larga de las que salían una especie de cola. La española posó con gafas de sol, su melena suelta peinada con ondas y sus labios nude. Completó su estilismo con sandalias de tacón en color negro.

Rosalía y Jenna Ortega en el 'front row' de Dior en París. GTRES

La protagonista de la serie 'Miércoles', Jenna Ortega, eligió una minifalda vaquera de color negro, que combinó con un top sin mangas de inspiración militar, salones negros y melena suelta. Además, la actriz lució un maquillaje en el que destacaron sus cejas decoloradas.

Brigitte Macron se decantó por pantalones vaqueros de pitillo, que esta temporada están de vuelta. Los combinó con una blazer cruzada en color azul, a juego con el icónico bolso Lady Dior, y stilettos también en azul marino. La mujer del presidente francés eligió, además, joyas en el mismo tono. A su lado, el actor Johnny Depp, imagen del perfume más vendido de Dior, también llevó vaqueros y blazer cruzada en color gris, a juego con el sombrero.

Brigitte Macron con el actor Johnny Depp. GTRES

Charlize Theron fue otra de las famosas que no se perdió el desfile de Dior. La actriz eligió un conjunto formado por un pantalón verde militar y una biker de cuero que llevó sin nada debajo. Completó el look con un bolso de mano en color rojo y un favorecedor 'beauty look', con su melena suelta y ojos maquillados en color coral.

Charlize Theron en París. GTRES

Jennifer Lawrence, que recibió hace unos días el Premio Donostia 2025, optó por un estilismo más clásico, formado por un pantalón de traje en gris marengo, una camisa azul y un chaleco. También dejó su melena suelta peinada con ondas ligeras y flequillo.

Jennifer Lawrence en el front row de Dior. GTRES

Carla Bruni se ha dejado ver hasta el momento en los desfiles de Saint Laurent y de Dior. Para el primero eligió un alegre vestido amarillo mostaza, que combinó con un chaquetón de pelo y botas altas. Para el segundo, como otros invitados, optó por unos vaqueros rectos, stilettos negros y un abrigo de piel largo.

Anya Taylor Joy, que también acudió al desfile de Dior, llevó una capa de tejido de pata de gallo con salones negros. Debajo, lució un chaleco blanco y una minifalda del mismo estampado que la capa. Completó su estilismo con un semirrecogido adornado con un lazo negro.

Anya Taylor Jon en Dior. GTRES

Madonna y su hija Lourdes Leon también han viajado a París. Ellas acudieron al desfile de Saint Laurent, ataviadas con sendos outfits en color negro. La cantante con falda de encaje y cazadora de cuero, y su hija con un vestido ajustado.

Madonna y Lourdes Leon en el desfile de Saint Laurent en París. GTRES

Aún queda mucha moda en París, hasta el 7 de octubre: Rabanne, Chanel, Valentino o Balenciaga, son algunas de las firmas que también presentarán sus propuestas y en las que seguro habrá muchos rostros conocidos.