Rosalía y sus axilas teñidas de blanco: ¿tendencia o nuevo acto de rebeldía?

Rosalía ha sido una de las primeras famosas en acudir a los desfiles que acoge París esta semana, y que han arrancado hoy. La española ha sorprendido luciendo un curioso estilismo para asistir al 'front row' de la diseñadora belga Julie Kegels. Aunque el atuendo era ya de por sí llamativo, el detalle que no ha pasado desapercibido han sido las axilas teñidas de blanco.

Rosalía ha sido captada por los fotógrafos saliendo del hotel Ritz de París con un dos piezas en blanco y negro, formado por una falda tipo pareo con gran abertura y un top con escote halter. Completó el estilismo con medias negras con liguero y zapatos con cintas de bailarina. A pesar del atrevido estilismo, lo que llamó la atención, en realidad, fueron las axilas de la artista.

Las axilas blancas de Rosalía. GTRES

Rosalía lució el vello de las axilas teñido de color blanco. Si hace algunos años se atrevió con la decoloración de cejas, ahora no ha dudado en arriesgar con este detalle que, probablemente se deba más que a una tendencia, a un acto de rebeldía. No es la primera vez que la artista catalana muestra sus axilas o el entrecejo sin depilar. De hecho, en alguna ocasión, también ha hablado sobre ello, y su pensamiento es que la depilación no tiene que ser una obligación para la mujer. Aunque sí lo es para mujeres de algunas generaciones, las más jóvenes se rebelan contra ese hábito que consideran una forma de esclavitud para las féminas.

Rosalía, la reina de las manicuras, que últimamente había dejado atrás, también lució un 'nail art' peculiar, en color blanco, con las uñas largas y accesorios en forma de cruz colgando de algunas de ellas.

El look de Rosalía en París. GTRES

El color blanco parece ser el favorito de la cantante en los últimos tiempos. Con él se vistió para acudir al desfile de Calvin Klein en la Semana de la Moda de Nueva York de hace unas semanas. Y en mayo pasado, durante la Gala MET también optó por un total look en este tono, al igual que en la fiesta post-Oscar de la revista Vanity Fair. Su pasión por el blanco la ha llevado hasta el extremo, tiñendo de este curioso tono el vello de las axilas. Ella es consciente de que todo lo que lleva es analizado hasta el detalle, y también imitado por sus millones de seguidores en todo el mundo, por lo que detrás de su vello blanco seguro que hay algún mensaje que espero pronto desvele.

Más temas:

Belleza

Moda

Rosalía