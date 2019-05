Aneth cuenta su versión de la noche erótica en Cantora La íntima amiga de Chabelita asegura que Kiko Rivera lo único que quiere con esto es perjudicar a su hermana

ABC Madrid Actualizado: 29/05/2019 14:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Kiko Rivera, en la pasada gala de «Supervivientes», sacaba a la luz un episodio que ha incrementado aún más la guerra en el clan Pantoja. El hijo de la tonadillera contó que en la pasada Nochevieja que se celebró en Cantora, Aneth Acosta, la íntima amiga de Chabelita, llevó a la fiesta a dos amigas que practicaron sexo en uno de los sillones de la residencia de la cantante.

Aneth, por su parte, ha querido dar su versión de lo que realmente ocurrió ese día. L exconcursante de «Spervivientes» ha explicado a la revista «Lecturas» que sus amigas le aseguran que no mantuvieron relaciones sexuales en Cantora y que únicamente se dieron besos. Ella, por su parte, dice que estaba disfrutando de la fiesta junto a la hija de la cantante y no se encargó de controlar a nadie. Además, asegura que cuando supo que dos de sus amigas se habían besado, al día siguiente todos se rieron y pasó a convertirse en una simple anécdota.

La exconcursante confiesa que en estos momentos sus amigas se encuentran muy afectadas, pues se ha hablado de su intimidad. Además, arremete contra Kiko y le acusa de utilizar como insulto que dos mujeres se estuvieran dando cariño: «Eso es para mí el mayor escándalo. Que use esto de mis amigas como una amenaza es sorprendente».

La peruana cree que Kiko Rivera contó esto para perjudicar a Chabelita: «Lo hizo para tirar una piedra en el corazón a su hermana. ha sido una forma más de herirla. Lo que me dijo Kiko me dolió, pero no por mí sino por Isa. Dijo cosas muy feas de ella».

Por último, Aneth explica que no entiende los ataques que recibió por parte de DJ, pues asegura que la última vez que le vio estaban todos alrededor de una fogata el 1 de enero, mientras bromeaban, bailaban y cantaban.