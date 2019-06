Exclusiva ABC: Así se han dado el «sí quiero» Sergio Ramos y Pilar Rubio La boda se ha celebrado esta tarde a las 17.00 horas en la Catedral de Sevilla y continúa en la finca del futbolista

Bajo el calor de la ciudad hispalense, Sergio Ramos y Pilar Rubio se han dado el «sí, quiero» en el interior de la Catedral de Sevilla poco después de las siete de la tarde. La ceremonia ha durado alrededor de una hora. A su salida de la Catedral, los novios habían prometido posar y hablar con la prensa. Y han cumplido su palabra. Un elegantísimo Sergio Ramos y una radiante Pilar Rubio han posado a las puertas del templo ante los medios, tras contraer matrimonio después de ocho años de relación y tres hijos de por medio, los cuales han ejercido de pajes pero no se les ha podido ver debido a un biombo que han colocado para mantener su privacidad por tratarse de menores de edad.

La novia ha salido de su hotel, situado a 500 metros de la Catedral, a eso de las 6 de la tarde. Pilar sorprendía del brazo de su padre con un escotado vestido del diseñador francés Roland Mouret -tal y como ha confirmado la propia novia-. Un traje de brillantes lleno de transparencias y un largo velo, vestimenta acompañada de un peinado recogido a base de trenzas.

Por su parte, Ramos llegaba a la salida de la Catedral con un esmoquin a cuadros acompañado de su madre, Paqui Ramos, quien lucía un vestido color amarillo mostaza con una elegante peineta y velo negra.

Al enlace han asistido invitados de lo más dispares. Todos acompañados por sus respectivas parejas. No podía falta la presencia de numerosos representantes del mundo del fútbol como Álvaro Morata y su mujer Alice Campello, Luka Modric y su mujer Vanja Bosnic o Marco asensio y Sandra Garal. Las grandes ausencias han sido las de Gerard Piqué y Shakira y Casillas y Sara Carbonero. Por supuesto, Florentino Pérez no podía faltar y ha sido uno de los último invitados en aparecer. El Presidente del Real Madrid llegaba a la par que Nati Abascal, quien ponía el toque aristocrático a la boda con un llamativo tocado rosa fucsia. Quienes tampoco se han perdido el evento del año en Sevilla han sido David y Victoria Beckham. Esta última llamando la atención al desafiar la norma de no vestir de blanco para no robarle protagonismo a la novia.

El torero Manuel «El Cordobés», la cantante «Niña Pastori» (quien ha amenizado la espera de los novios dentro de la Catedral y la salida de los invitados y los novios), Antonio Carmona o la presentadora Nuria Roca (con un vestido violeta muy en tendencia en estos momentos) son algunos de los personajes que completan el elenco de casi 500 invitados la espectacular boda de Pilar y Sergio.

ABC ha obtenido en exclusiva el emocionante momento en el que Pilar y Sergio se prometen amor y respeto frente a al altar.