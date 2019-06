La severa rutina que ha tenido que cumplir Pilar Rubio para lucir cuerpazo el día de su boda Su entrenadora ha desvelado el durísimo entrenamiento que ha seguido la presentadora durante meses para conseguir estar a punto en su enlace con Sergio Ramos

ABC Madrid Actualizado: 13/06/2019 14:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A falta de 48 horas para una de las bodas más esperadas del año, Pilar Rubio ultima todos los detalles de su enlace con Sergio Ramos sin dejar ni un cabo suelto. Eso incluye su intensa preparación física, esforzándose al máximo durante estas últimas semanas antes de su gran día. Su entrenadora, Noe Toeda, ha confesado esta semana a «Sálvame» todos los secretos de la estricta rutina deportiva de la colaboradora de «El Hormiguero». Unos ejercicios que le permitirán lucir el cuerpazo al que tiene acostumbrados a sus seguidores, a pesar de haber pasado por tres embarazos.

Trabajo, trabajo y más trabajo

Contrario a lo que muchos piensan, el espectacular físico de Pilar Rubio no es cuestión de cirugía, sino de constancia, esfuerzo y trabajo: «Ella, por verse bien, se lo trabaja todo el año, y si puede entrar cinco días a la semana, entrena cinco y no cuatro. No se tiene que preocupar un mes antes de la boda», ha declarado su entrenadora en el programa de televisión.

Sergio Ramos y Pilar Rubio en «El Hormiguero» - GTRES

También ha asegurado que la boda no ha supuesto una excusa para que Pilar Rubio se pusiese a practicar una rutina de deporte. La presentadora y colaboradora es una asidua al ejercicio físico y lo practica muy a menudo. «Burpees», sentadillas y flexiones, «Animal Flow» o «kick boxing» están entre sus entrenamientos favoritos, tal y como demuestra casi a diario a través de sus redes sociales. «Me gusta y me hace sentir bien por dentro y por fuera. Es mi terapia, mi ratito», confesó Pilar Rubio hace tan solo unos meses a través de una publicación en su perfil de Instagram.

Lo que sí está claro, es que la presentadora no logra esa espectacular figura gracias al deporte. Rubio también cuida al detalle su alimentación. En sus menús semanales nunca faltan los «açai bowls» (muy de moda no solo entre las «celebrities»), la granola o las hamburguesas de legumbres.

El estrés: su mayor enemigo

Sin embargo, Noe Taeda advierte de que el mayor enemigo de Pilar Rubio es el estrés sumado a las pocas horas de sueño que puede permitirse. Algo normal teniendo en cuenta lo ajetreado que es compatibilizar ser madre de tres niños, trabajar en la televisión y preparar una boda. Tan altos han sido los niveles de estrés de la presentadora en este último mes, que se ha tenido que esforzar al máximo durante las últimas semanas para conseguir su meta para el gran día: ganar peso para verse menos delgada. «Ha conseguido ganar peso y se sentía mejor porque no se quería ver tan delgada y, de repente, en un mes, por tener un estrés tan alto, ha bajado tres kilos», declaró Noe. A pesar de todo el estrés que ha sufrido, las cartas ya están sobre la mesa y este jueves será el último día de entrenamiento antes de su enlace con el futbolista.