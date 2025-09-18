Suscribete a
Los vetos cruzados de los socios 'salvan' a Sánchez de cumplir sus compromisos

Las competencias en inmigración o la financiación singular a Cataluña no prosperarán por falta de apoyos

Moncloa decide forzar derrotas en el Congreso para retratar a sus socios

La portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, en el Congreso
La portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, en el Congreso
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

«Nosotros hemos cumplido. Lo hemos intentado, pero si son otros los que no quieren...» El Gobierno ha encontrado en la incompatibilidad de caracteres entre sus socios de investidura la mejor coartada para ir salvando los asuntos más complicados, las cesiones más conflictivas, a ... las que se compromete con el fin de seguir dando aire a la legislatura. La alianza contra natura que se fraguó tras el 23 de julio solo tiene un punto de cohesión: la voluntad de cortarle el paso a PP y Vox y ha convertido en compañeros de viaje a partidos que no solo son antagónicos en lo ideológico, sino que llegan a rivalizar en las urnas. La necesidad de armonizar los intereses de ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Compromís y BNG se está convirtiendo en un rompecabezas irresoluble para Pedro Sánchez que, sin embargo, se torna en una oportunidad para desactivar algunas de las iniciativas más polémicas, por falta de apoyos suficientes.

