Junts cambia de táctica con Sánchez: dirá «no a todo», incluido el embargo a Israel, si Moncloa no lo negocia antes de aprobar en Consejo de Ministros

Los de Puigdemont se moverán a la abstención si logran alguna cosa a cambio

Puigdemont avisa a Sánchez con los Presupuestos: «Votar contra el PSOE no nos genera ningún desgaste»

Puigdemont con Illa antes de su reunión en Bruselas
Joan Guirado y Àlex Gubern

Madrid

«Vamos a cambiar de estrategia«, dice un dirigente al más alto nivel de Junts, respecto a la relación con el Partido Socialista. Los de Carles Puigdemont llevaban muchos meses avisando al PSOE de que las cosas no iban bien. Que la falta de ... avances en todo lo acordado y las largas que, primero Santos Cerdán y luego José Luis Rodríguez Zapatero, les han ido dando en las sucesivas reuniones en Suiza, estaban tensando mucho las cosas a nivel interno. Y que en otoño iban y «van a pasar cosas».

