Tensión en el Congreso en la llegada de Cerdán: alegato de inocencia, gritos de dimisión y nervios en el hemiciclo

Era la imagen más esperada y se produjo alrededor de las 10.30 de la mañana, una hora larga después de que hubiera dado comienzo el pleno en el Congreso de los Diputados. Andando, como suele ser habitual, entró por el patio Santos ... Cerdán, rapidamente abordado por los medios de comunicación, a los que atendió de manera fugaz, tanto ahí como en el pasillo que da acceso al hemiciclo.

En ambos momentos, su alegato de inocencia el mismo, con un rictus de tranquilidad que se desvanecía cuando improvisba sus palabras. «Estoy muy tranquilo porque no he cometido ninguna ilegalidad. No puedo dar explicaciones porque no conozco el informe, pero cuando lo conozca, daré todas las que tenga que dar», explicó antes de afirmar que convocará una rueda de prensa una vez que el informe, que supuestamente arroja sospechas de cobro de comisiones ilegales por su parte, sea público.

Cerdán hizo estas declaraciones a la carrera, justo antes de entrar al hemiciclo, donde en ese momento se estaba debatiendo el informe anual del Defensor del Pueblo. La irrupción del secretario de Organización del PSOE volcó toda la atención en su persona. Los diputados de la oposición comenzaron a dar golpes en el suelo y a proferir gritos de dimisión, mientras los socialistas trataban tímidamente de arropar a su compañero.

El griterío no cesaba, lo que obligó a Francina Armengol a intervenir para pedir calma, lo que provocó el efecto contrario Más gritos de dimisión. Más tensión. Más nervios. Todo, bajo la mirada del Defensor del Pueblo y los diferentes colectivos que le acompañaban, presentes en la tribuna. «Es absolutamente impresentable», llegó a decir Armengol, que a duras penas logró reconducir el pleno, que continuó salpicado de protestas durante toda la mañana.

En el Partido Popular urgían este jueves a Pedro Sánchez a dar explicaciones ante los medios de todo lo que está ocurriendo. «Explicaciones, dimisiones y elecciones», resumía Miguel Tellado, portavoz en el Congreso, a la entrada del pleno. También su homóloga en Vox, Pepa Millán, tomaba la palabra para calificar al PSOE y al Gobierno «como una verdadera organización criminal. Una mafia».

Hacía cierta curiosidad por saber cómo reaccionarían los socios del Gobierno ante las últimas informaciones que sitúan a Cerdán en una situación muy complicada. Voces de ERC pidieron al Gobierno que deje de «esconderse y que reaccione», mientras que Sumar ha dicho que «las informaciones conocidas en las últimas horas, de confirmarse, serían de extrema gravedad», pero mantiene su lealtad al Gobierno y solo exigen a Sánchez que dé explicaciones.