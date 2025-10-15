Suscribete a
Puigdemont reiteró este lunes a Zapatero en Suiza el 'no' de Junts a los Presupuestos

Los posconvergentes trasladaron al PSOE que «Salvador Illa es el obstáculo principal»

Sánchez cesará a Torres si hay escándalo con mujeres como con Ábalos

Carles Puigdemont participa en un curso de verano en Francia
Joan Guirado

La última reunión de José Luis Rodríguez Zapatero con Carles Puigdemont, celebrada este lunes en Suiza, no sirvió para avanzar en nada. Más bien para constatar las muchas diferencias que siguen separando a Junts del PSOE, con una amenaza de ruptura real que vence a ... mediados de diciembre, y que Puigdemont le trasladó verbalmente a Zapatero negándole de nuevo el apoyo de sus diputados a los Presupuestos de Pedro Sánchez.

