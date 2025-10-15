Puigdemont reiteró este lunes a Zapatero en Suiza el 'no' de Junts a los Presupuestos

La última reunión de José Luis Rodríguez Zapatero con Carles Puigdemont, celebrada este lunes en Suiza, no sirvió para avanzar en nada. Más bien para constatar las muchas diferencias que siguen separando a Junts del PSOE, con una amenaza de ruptura real que vence a ... mediados de diciembre, y que Puigdemont le trasladó verbalmente a Zapatero negándole de nuevo el apoyo de sus diputados a los Presupuestos de Pedro Sánchez.

El expresidente del Gobierno viajó al país helvético, sede de las negociaciones con el mediador, con el único objetivo de traer consigo un ablandamiento de Junts de cara a las cuentas públicas. Pero Puigdemont solo quiso hablar de la amnistía para él y de los incumplimientos que, según los separatistas, siguen sin resolverse. El expresidente de la Generalitat, a la pregunta de Zapatero de si estaban «dispuestos a apoyar» los Presupuestos de este próximo 2026, le respondió con un firme y escueto «no».

El exlíder socialista, que viajó acompañado del diputado Juanfran Serrano, ni tan siquiera logró mover a los independentistas a disponerse a arrancar una negociación con el Ministerio de Hacienda. Junts, según explican a ABC fuentes al más alto nivel de la formación, rechazaron sentarse a hablar ni del techo de gasto ni de la senda de déficit, dos cuestiones previas a la elaboración de las cuentas y que la ministra del ramo, María Jesús Montero, todavía no ha elevado a la mesa del Consejo de Ministros. Este fue el cuarto encuentro entre los de Puigdemont y los socialistas en mes y medio, cuando lo habitual es que se reúnan una vez al mes. La erosión en la relación entre los independentistas y el PSOE ha provocado el incremento de visitas de Zapatero para resolver la situación y sacar adelante los Presupuestos.

Este nuevo rechazo de Junts a facilitar la gobernabilidad del PSOE llega en pleno órdago de los independentistas y un día antes que, esta mañana, Pedro Sánchez asegurase en una entrevista en La SER que va a presentar los Presupuestos «antes de acabar el año». Pero sin concretar más la fecha, como viene haciendo Montero, conscientes ambos que no depende únicamente de ellos. Esa misma promesa la hicieron el año pasado y ni elaboraron el proyecto de ley.

«La solución es la ruptura»

Para Junts el «principal obstáculo» que hay a día de hoy se llama «Salvador Illa». Los de Carles Puigdemont denuncian que el 'president' de la Generalitat «boicotea todo lo acordado» con los socialistas. Y que «con esa actitud, la única solución que nos queda es la ruptura». Ya hace semanas que los posconvergentes avisan a Moncloa respecto al papel del líder del PSC y principal rival de Puigdemont de cara a las próximas elecciones catalanas.

Además de la complicada relación con el presidente de Cataluña, Junts también vetó a Montero de las negociaciones para los Presupuestos. Los liderados por Puigdemont no han sido los únicos que rechazan reunirse con la ministra de Hacienda, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tampoco acepta mantener conversaciones para negociar las cuentas con ella.

En el último debate de política general celebrado esta semana pasada en el Parlament, Junts trató de obligar a Illa, sin mucho éxito, a asumir en su integridad el acuerdo de Bruselas que firmaron Jordi Turull y Santos Cerdán y que marca la hoja de ruta de la legislatura.