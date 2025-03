Los socios de Sánchez le advierten: la amnistía es el paso previo al referéndum

El debate en el Congreso, celebrado este jueves, sobre la aprobación definitiva de la ley de amnistía, tras el veto de la norma en el Senado, ha dejado claro que los socios independentistas de investidura del PSOE no la consideran el punto y final de nada. Tanto Míriam Nogueras (Junts) como Gabriel Rufián (ERC), y en menor medida Gerardo Pisarello (Sumar), han advertido de que a partir de hoy su reivindicación política se centrará en la celebración de un referéndum de secesión que permita la independencia de Cataluña. «Próxima parada, referéndum», ha dicho el líder de ERC desde la tribuna de oradores.

En su intervención, Nogueras ha defendido que «hoy no se perdona, se gana una batalla del conflicto que existe desde hace siglos entre las dos naciones», Cataluña y España, por lo que ha advertido a las filas socialistas, principalmente, de que la ley de amnistía «no es clemencia es victoria». La portavoz de Junts ha utilizado un lenguaje casi belicista, habitual en sus intervenciones en el Congreso. Y ha cargado contra España y la democracia, que ha puesto en duda. «Nunca habríamos llegado a este extremo si se hubiera hecho una transición democrática, especialmente en la cúpula judicial», ha añadido.

Tanto la dirigente de Junts como Rufián han agradecido a los líderes del 'procés' haber llegado a este día y a algunos los han citado por su nombre, como a Oriol Junqueras, presente en el hemiciclo en la tribuna de invitados, junto con Carme Forcadell y Dolors Bassa, y a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y fugado de la Justicia desde 2017. En relación a este, Nogueras ha recordado sus palabras de la conferencia del 5 de septiembre: «No hay una receta autonómica para resolver los problemas de Cataluña». Y ha reiterado que la amnistía es consecuencia de los votos independentistas que el PSOE necesita para gobernar.

Rufián: «Estamos ante la primera derrota del régimen del 78»

En cualquier caso, esta ley es solo un punto y seguido para Junts y ERC. «La lucha continúa y estamos más preparados. Hemos demostrado que podemos ganar. Estamos en el lado correcto de la historia», ha concretado Nogueras, para insistir en que tras la amnistía vendrá «la independencia» de Cataluña. «Nos dijeron que no habría amnistía, y nos dicen que no habrá independencia y hoy tenemos más claro que nunca que de ustedes es de quien menos depende, depende del pueblo de Cataluña».

Con un tono más bajo pero con un mismo hilo argumentativo, Rufián se ha sumado a considerar este jueves como un día de «victoria». Pero ha puntualizado que es «un día histórico» no solo por la victoria de los independentistas sino porque «estamos ante la primera derrota del régimen del 78». El portavoz de ERC ha advertido de que su partido «nunca dejará de hacer política y de decir la verdad, aunque sea víctima de lo primero y lo segundo» y ha cargado contra los jueces, que tendrán que aplicar la amnistía.

«Lo de hoy no es un punto y final, todavía queda un partido por votar, que no está aquí y es muy importante, el partido judicial español, y votará y todos sabemos lo que votará. Que los demócratas españoles no lo permitan», ha concretado sobre lo que augura puede venir en los próximos dos meses, tiempo que tienen los jueces para aplicar la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Así, Rufián ha concluido con lo que le espera, a partir de ahora, al PSOE y el Gobierno: «Próxima parada, referéndum y el que ría, el que lo menosprecie, que recuerde lo que decía ERC aquí sobre la amnistía».

Pisarello, al PP y Vox: «Derechas radicalizadas»

Desde Sumar también se ha defendido la aprobación de una norma que consideran una «victoria de la democracia» y el «fracaso» de las «derechas radicalizadas». Ha sido Pisarello el encargado de defender la posición del partido que comparte Consejo de Ministros con el PSOE. Para el dirigente de los comunes catalanes la amnistía blinda la «posibilidad de una convivencia basada no en la imposición, sino en el reconocimiento de la pluralidad y de la libre decisión de los pueblos».

Durante su intervención, Pisarello ha calificado al PP y Vox como «derechas radicalizadas» empeñadas en «utilizar la amnistía para derrocar al Gobierno y a la mayoría de investidura» y les ha recordado que «hoy saldrán derrotadas». También ha tenido palabras contra los jueces que tendrán que aplicar la norma, una vez se publique el texto definitivo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y ha reiterado la existencia de 'lawfare' en España. Un combinado que, ha dicho, no ha renunciado «a la vía del golpismo».

«Son unas derechas fanatizadas capaces de encumbrar a personajes desquiciados como Milei, de una admiradora de Mussolini como Meloni e incluso a un criminal como Netanyahu con los cadáveres de los niños de Rafá aún calientes», ha añadido, mezclando sus críticas en política internacional a la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso.

Junqueras y Turull, antes del debate

Antes del debate en el Congreso, Junqueras, en declaraciones para TV3, ha adelantado el aviso a navegantes sobre el siguiente paso a dar. La ley de amnistía no es «el final de nada, sino el principio de una lucha en igualdad de condiciones para hacer posible un referéndum». Y ha calificado a los jueces de «ultraderecha» a la hora de valorar los próximos dos meses: «La ultraderecha política, judicial y mediática española seguro que pondrá tantos palos en las ruedas como puedan».

🎥 Secretari general @jorditurull: «Avui és una gran victòria de l'independentisme. Ha valgut la pena mantenir la posició. La Llei d'Amnistia, tal com ha quedat redactada, agafa a tothom, i ho hem aconseguit sense haver de renunciar a res. No és cap perdó, és una gran victòria.» pic.twitter.com/jICJo8qCaR — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) May 30, 2024

Por su parte, Jordi Turull, secretario general de Junts, y como Junqueras, beneficiado de la amnistía, tras haber sido indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho en declaraciones para Catalunya Ràdio que el día de hoy es un muy mal día para los jueces y «un gran día para los independentistas». Y se ha felicitado porque en Junts mantuvieron «la posición» desde 2017. «Ha valido la pena», ha añadido.