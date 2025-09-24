Sigue en directo la sesión de control al Gobierno sin la presencia del jefe del ejecutivo

Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la sesión de control al Gobierno de la semana pasada

La vivienda, el fallo de las pulseras antimaltrato y la participación de España en futuras competiciones deportivas internacionales marcarán la sesión de control de este miércoles al Gobierno en el Congreso, a la que no asistirá Pedro Sánchez por encontrarse en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

En materia de vivienda, la diputada de ERC, Etna Estrems, preguntará por qué el Ejecutivo llama a esta legislatura «la legislatura de la vivienda» y, desde el PP pedirán explicaciones sobre el fallo en las pulseras a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Por último, la ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz comparecerá, a petición propia, para informar sobre la gestión migratoria que se está realizando en España. Sigue el streaming del pleno en directo en esta noticia y toda la última hora informativa en ABC.es