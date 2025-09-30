Suscribete a
Trump da a Hamás «tres o cuatro días» para aceptar su plan de paz en Gaza

El presidente advierte que, de lo contrario, Netanyahu tendrá vía libre para intensificar la ofensiva militar en la Franja

Tony Blair, el laborista que acabó con dos décadas de 'thatcherismo', se hizo la foto de las Azores y ahora quiere salvar Gaza

Trump subrayó que Hamás «ha pagado un precio enorme por el 7 de octubre», con unas 25.000 bajas y su liderazgo golpeado en tres ocasiones
David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump aseguró este martes que Hamás dispone de «tres o cuatro días» para responder a la propuesta de plan de paz que presentó en la Casa Blanca junto a Benjamin Netanyahu.

Antes de partir hacia la base de Quantico, en Virginia, para ... dirigirse a los generales, el presidente explicó que Israel y todos los países árabes ya han aceptado el plan impulsado por Washington, y que la decisión final corresponde ahora a la organización palestina.

