Suscribete a
ABC Premium

ANÁLISIS

El plan de Trump para Gaza, una carta blanca a Netanyahu

El plan no es una iniciativa de paz, sino más bien un ultimátum. No se ha dejado espacio para más negociaciones, según la propia Casa Blanca. Es un 'lo tomas o lo dejas'

El plan de Tony Blair que puede acabar con la guerra en Gaza

Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca
Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca REUTERS

Rosa Meneses

Cuando llegó a la Casa Blanca para su segundo mandato, Donald Trump prometió que acabaría en 24 horas con los conflictos de Ucrania y Gaza. No sólo no ha ocurrido, sino que ambas guerras se han intensificado desde que el republicano ocupa la Presidencia ... de EE.UU. Crecientemente frustrado, su última baza para resolver el conflicto entre Israel y Hamás es el plan de 20 puntos que ha lanzado junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, este lunes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app