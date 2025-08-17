Suscribete a
Sánchez, ausente de nuevo en una cumbre con Trump, Zelenski y líderes europeos en la Casa Blanca

El presidente del Gobierno, como es ya habitual, no acompañará a los representantes europeos a Washington

La gestión exterior de Sánchez aparta a España del bloque europeo en las negociaciones

Sánchez en la última reunión de líderes de la Coalición de Voluntarios por Ucrania
Carlos Mullor

Todos a Washington, excepto Sánchez. La buena relación del presidente del Gobierno con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, no consigue trasladarse al ámbito internacional. Tras la cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, los principales líderes europeos, el secretario general de la OTAN, ... Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajaran hasta la Casa Blanca el próximo lunes para valorar la situación tras el fallido encuentro entre los presidentes de EE.UU. y Rusia. Otra cumbre a la que Pedro Sánchez no está invitado.

