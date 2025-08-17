Suscribete a
Pedro Sánchez llega al Centro de Coordinación en Orense
Von der Leyen y otros líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump en Washington

La Casa Blanca será escenario de una cumbre decisiva entre líderes europeos, Zelenski y el presidente Trump para reforzar el apoyo internacional a Ucrania

Por qué fracasó la cumbre de Alaska: los entresijos de una cita improvisada

Volodímir Zelenski y Ursula von der Leyen en una imagen de archivo
Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará con el ucraniano Volodímir Zelenski a Washington para sumarse a la reunión prevista para mañana lunes con el presidente norteamericano Donald Trump. Zelenski ha viajado esta mañana a Bruselas y se ... ha reunido con Von der Leyen antes de que ambos tomen parte en la reunión por videoconferencia con los dirigentes de la coalición de voluntarios que apoya a Ucrania.

