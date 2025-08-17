Von der Leyen y otros líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump en Washington

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará con el ucraniano Volodímir Zelenski a Washington para sumarse a la reunión prevista para mañana lunes con el presidente norteamericano Donald Trump. Zelenski ha viajado esta mañana a Bruselas y se ... ha reunido con Von der Leyen antes de que ambos tomen parte en la reunión por videoconferencia con los dirigentes de la coalición de voluntarios que apoya a Ucrania.

Von der Leyen podría no ser el único dirigente europeo que se desplace a la Casa Blanca para discutir sobre el intento de imponer un acuerdo de paz con el dictador ruso Vladimir Putin en el que supuestamente Ucrania debería renunciar a una parte de su territorio.

Trump ya había previsto recibir a Zelenski en Washington el lunes, Von der Leyen ha anunciado en redes sociales que «esta tarde daré la bienvenida a Volodímir Zelenski en Bruselas» y que ella y «otros líderes europeos» viajarán a la Casa Blanca el lunes «a petición del presidente Zelenski».

En un principio, Von der Leyen había expresado su agradecimiento a Trump por haberles informado del resultado de sus conversaciones con Putin en Alaska, aunque después se han ido filtrando algunos detalles controvertidos, como la asunción de que Ucrania debe aceptar ceder parte de su territorio a cambio de un alto el fuego.

Por lo que se sabe, en la videoconferencia prevista para las 3 de la tarde participan el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz. La coalición de voluntarios fue creada en marzo de 2025, reúne a 31 países, entre ellos la mayoría de los principales estados europeos, a la UE como tal, así como la OTAN