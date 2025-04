Sánchez adopta la estrategia del barro ante la primavera electoral

En la ultima sesión de control al Gobierno antes de Semana Santa, y por segunda vez consecutiva, Pedro Sánchez pidió la dimisión de Isabel Díaz Ayuso en el Congreso de los Diputados durante su réplica a Alberto Núñez Feijóo. La vicepresidenta primera, María Jesús ... Montero, por su parte, solicitó al líder del PP explicaciones sobre las supuestas subvenciones otorgadas por la Xunta de Galicia a Sargadelos, cuando la mujer del líder del PP, Eva Cárdenas, ejecutiva inmobiliaria de amplia trayectoria, perteneció a ese grupo empresarial gallego. Una noticia falsa, como el mismo periódico digital que la publicó admitió al día siguiente. Rectificación que el Ejecutivo no ha realizado todavía, pese a amplificar esa 'fake new' en plena sesión parlamentaria.

Un día antes, y en la sala de prensa del Palacio de La Moncloa, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, endureció el tono contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, llegando a acusarla incluso de delito fiscal, algo que sólo puede atribuirse, presuntamente, a su novio, tras la investigación abierta por la Fiscalía por varios delitos.

Una y otra vez, los dirigentes del PSOE señalan desde hace semanas al portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, por la mención que de él se hace en el sumario del caso Koldo, quien presume en una conversación privada de tener una reunión con este dirigente, aunque nunca llegó a producirse. En la citada sesión de control previa a las vacaciones, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, su número dos y vecino de escaño, Juan Francisco Serrano, y muchos otros parlamentarios socialistas señalaban con el dedo a Tellado, mientras desde la bancada popular respondían también con aspavientos e invectivas.

Y la semana pasada, a su llegada a Bruselas para la reunión del Consejo Europeo, fue el propio Sánchez quien volvió a dirigirse a Feijóo para solicitarle que pidiera la renuncia a Ayuso, en una comparecencia ante los medios en la capital comunitaria donde arremetió contra el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, en la palestra por sus amenazas a una periodista de 'elDiario.es' y por haber difundido el bulo de que periodistas de este medio y de 'El País' habrían pretendido entrar en la casa de Ayuso. «Yo recuerdo al señor Feijóo decir hace dos años, cuando llegó a la presidencia del PP, que no venía a insultar al señor Sánchez. Yo creo que de esa declaración no queda nada. Lo que queda es una oposición destructiva, que bloquea e incumple su obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que, efectivamente, se queda en el ataque personal», concluyó el jefe del Ejecutivo, que incluso instó a los populares a hacer una tarea de oposición «útil y no destructiva», que a su juicio se basa en «el acoso y derribo al Gobierno».

Perfil bajo con el prófugo

Al día siguiente, en la rueda de prensa habitual a la conclusión del Consejo Europeo, Sánchez orilló los asuntos tratados con los socios comunitarios para lanzar toda una diatriba contra Feijóo y el PP, al tiempo que adoptada un premeditado perfil bajo ante Puigdemont, en sus primeras declaraciones públicas sobre el discurso de presentación del candidato de Junts veinticuatro horas antes, lleno de ataques al Gobierno y a la democracia española. Llegó a decir que «hay gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política». Y naturalmente no se refería al independentismo y a su relato de lo ocurrido en Cataluña en 2017. También afirmó que «quien quiere embarrar la política es porque está de barro hasta arriba».

En ese contexto, surge una pregunta interna en el PSOE: ¿Es conveniente entrar en el barro discursivo? Las respuestas que ofrecen un altísimo cargo del Gobierno y una dirigente de Ferraz coinciden. Y es que sí, sin duda alguna. Con algunos argumentos coincidentes. El primero asegura que en el pasado no fueron al choque y que eso tuvo un coste electoral. La segunda apela que «nuestra gente, en el bar, en el día a día, necesita que no nos vean con los brazos caídos y que tengan argumentos que poner encima de la mesa».

Todo esto, naturalmente, en el contexto del caso Koldo, en el que más allá de una fugaz mención al portavoz popular hay elementos que han provocado una tormenta inédita para Moncloa y el PSOE. Basta ver el lugar que ocupa hoy, en el gallinero del Congreso, José Luis Ábalos, flamante miembro del Grupo Mixto y hasta hace apenas tres años todopoderoso ministro de Transportes y secretario de Organización del partido. Los socialistas intentaron apartarle pero él se resistió, proclamando su inocencia tras el escándalo en el que está acusado su asesor y hombre para todo, el ínclito Koldo, y que salpica a las contrataciones del Gobierno central y los de Baleares y Canarias en lo peor de la pandemia y con presidentes socialistas.

Derivado de este escándalo, en el que junto a Koldo emerge pronto como uno de los principales protagonistas el comisionista Víctor de Aldama, el hombre que se paseaba como Pedro por su casa por el Ministerio de Transportes y que tenía por contrato con la compañía Soluciones de Gestión –en el epicentro de la trama– colocar mascarillas a los gobiernos balear y canario y al Ministerio del Interior, aparecen más dudas. En concreto las que se ciernen sobre las relaciones comerciales de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez con el consejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo, quien la recibió en la sede de la compañía en el verano de 2020, en plena pandemia y en plena negociación del rescate millonario de la aerolínea. E incluso también con el propio Aldama, con el que junto a Hidalgo se encontró en varias ferias y congresos, donde ambos le hablaron de algunas de sus iniciativas empresariales. Sin olvidar los patrocinios que Globalia, el holding propietario de Air Europa, ofreció al Africa Center, el instituto que comandó Gómez. La Oficina de Conflicto de Intereses a la que recurrió el PP ha negado que Sánchez tuviera que inhibirse en ese rescate.

Espiral de acción-reacción

El problema que observan otros en el PSOE, y precisamente por todo lo antedicho, es el de incurrir en una conducta que genere una eterna espiral de acción-reacción-acción. Que con el maratón electoral que hay por delante –comicios vascos en abril, catalanes en mayo y europeos en junio– no haría sino crecer. Una dinámica en la que aparecerá Gómez cada vez que se mente al novio de Ayuso y, por supuesto, el caso Koldo. Otro diagnóstico en contra de la llamada estrategia del barro es el del efecto desmovilizador que pueda tener en el electorado en general y en el de izquierda muy en particular. El de que la gente se desanime por un exceso del 'y tú más' o de la estrategia del ventilador, según el reproche que le hace la oposición al PSOE.

El fallecimiento en enero de Miguel Barroso, histórico asesor del PSOE, ha desconcertado el rumbo estratégico del presidente

En medio de todo este dilema, que de momento se resuelve del lado de quienes piden, en términos coloquiales, más leña al fuego, aparece en el camino una figura que, en principio, es reacia, incluso mucho, a ese estilo bronco, como el líder del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y candidato a las elecciones del 12 de mayo, Salvador Illa. Una figura política que ha hecho de su tono en sordina una imagen de marca. Y no parece que frente al gran reto político de su vida, el de intentar ser el próximo presidente de la Generalitat, vaya a cambiar de estilo.

Las dudas estratégicas tienen que ver con el momento político. Pero tampoco son ajenas a un hecho poco relevante en principio para la opinión pública, pero de enorme importancia en el núcleo estratégico de Moncloa y Ferraz, y de alcance en la familia socialista. Un hecho desgraciado e inesperado, la repentina muerte en enero de Miguel Barroso, uno de los asesores más importantes del PSOE en las últimas décadas, desde la época en la que trabajó muy estrechamente en La Moncloa con Zapatero hasta sus últimos días con Sánchez. Personas que saben bien de su influencia y que han tenido cargos de responsabilidad, incluso en el Consejo de Ministros, aseguran que su ausencia ha desconcertado el rumbo estratégico del presidente. Y que su vacío no ha sido llenado aún. Es difícil sumergirse en los ambientes socialistas sin que aparezca al poco su nombre. Así ocurrió, por ejemplo, el pasado día 19 en la presentación del libro 'Zapatero, el legado progresista' (Ediciones B) del periodista Manuel Sánchez en el Ateneo de Madrid, realizada por el exministro de Defensa José Bono, cuando centenares de personas aplaudieron en su recuerdo.

Con todo ello, Sánchez continúa adelante con una de las legislaturas más extrañas de la historia de la democracia. Sin mayoría en el Congreso, supeditado a Puigdemont, cuyo papel como candidato no abona el terreno del acuerdo, y con los Presupuestos Generales prorrogados. Esto último contradice su propia hemeroteca, ya que en 2019 dijo que cuando no hay Cuentas Públicas lo que procede es adelantar las elecciones. Aunque un cambio de postura sobre el pasado es ya, a estas alturas, lo menos disruptivo o novedoso de su mandato.