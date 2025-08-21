Robles pide al PP que elogie a Protección Civil y el Ejército en vez de» estar criticando en despachos»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, apenas ha tardado unos minutos en reaccionar y responder a las declaraciones del vicesecretario general del Partido Popular, Elías Bendodo, quien este jueves ha tachado de «pirómana» a la directora de Protección Civil y apuntado a la inacción y el retraso del Gobierno en la extinción de los incendios que llevan semanas asolando la península. «Que se dedique a elogiar y poner en valor a los militares y profesionales de Protección Civil», le ha pedido la socialista al tiempo que denunciado «lo cómodo que es estar en despachos hablando y criticando».

[En ampliación]