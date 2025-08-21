Robles pide al PP que elogie a Protección Civil y el Ejército en vez de» estar criticando en despachos»
La ministra de Defensa asegura estará «encantada» de explicar en el Senado lo que «se ha hecho desde el minuto uno», pero también «lo que otros no han hecho»
El PP acusa a la directora general de Protección Civil de ser «una pirómana más»
La ministra de Defensa, Margarita Robles, apenas ha tardado unos minutos en reaccionar y responder a las declaraciones del vicesecretario general del Partido Popular, Elías Bendodo, quien este jueves ha tachado de «pirómana» a la directora de Protección Civil y apuntado a la inacción y el retraso del Gobierno en la extinción de los incendios que llevan semanas asolando la península. «Que se dedique a elogiar y poner en valor a los militares y profesionales de Protección Civil», le ha pedido la socialista al tiempo que denunciado «lo cómodo que es estar en despachos hablando y criticando».
[En ampliación]
