El PP acusa a la directora general de Protección Civil de ser «una pirómana más»

Las declaraciones de la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, sobre las demandas «imposibles» del Partido Popular para mitigar los incendios que asolan a tres comunidades autónomas, no han pasado desapercibidas en Génova.

Ahí, en la sede nacional del Partido Popular, ha convocado ... a la prensa esta mañana el vicesecretario general de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, que ha acusado a Barcones de ser «una pirómana más» por cargar contra los presidentes de Extremadura, Galicia y Castilla y León, los territorios más afectados por el fuego.

«La directora general de Protección Civil, que debería ser una profesional, es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos. Así no se puede», ha insistido Bendodo ((Habrá ampliación))

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión