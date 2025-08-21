Suscribete a
El PP acusa a la directora general de Protección Civil de ser «una pirómana más»

Elias Bendodo carga contra Virginia Barcones por dificultar el entendimiento entre el Gobierno central y las comunidades

Antonio Sanz acusa al Gobierno nacional de cometer «negligencias» en la operación de emergencia ante los incendios

Elías Bendodo atiende a los medios
Elías Bendodo atiende a los medios efe | vídeo: europa press
Inés Ruiz-Jiménez

Las declaraciones de la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, sobre las demandas «imposibles» del Partido Popular para mitigar los incendios que asolan a tres comunidades autónomas, no han pasado desapercibidas en Génova.

Ahí, en la sede nacional del Partido Popular, ha convocado ... a la prensa esta mañana el vicesecretario general de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, que ha acusado a Barcones de ser «una pirómana más» por cargar contra los presidentes de Extremadura, Galicia y Castilla y León, los territorios más afectados por el fuego.

