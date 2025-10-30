El PP estrechará el cerco a Sánchez con un interrogatorio de cientos de preguntas

El PP se empleará a fondo este jueves en su interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado. Es la bala de plata que durante tanto tiempo ha guardado el partido de Alberto Núñez Feijóo –casi un año y medio– dudando sobre el momento más ... idóneo para utilizarla. El interrogatorio tiene «cientos de preguntas» y ha sido diseñado por un equipo de varias personas durante estas semanas. El PP ha evitado desvelar oficialmente el senador que estará al frente, aunque todas las miradas se dirigen a Alejo Miranda de Larra, uno de los principales portavoces de la comisión y que conoce la investigación con todo detalle. También sonó la senadora aragonesa Rocío Divar por motivos similares. En Génova querían jugar al despiste hasta el final, restando importancia al quién lanzará las preguntas y centrándose en el contenido.

«Las respuestas serán noticia y puede que las preguntas también», avanzan fuentes del PP, confirmando que el presidente tendrá que responder sobre todas las cuestiones que están encima de la mesa. El hecho de que la Guardia Civil haya puesto en el foco el procedimiento de pagos en metálico de Ferraz abrirá la puerta a que el senador pregunte por la supuesta contabilidad B del PSOE, pero también habrá preguntas sobre la familia de Sánchez, los casos de corrupción que rodean a su mujer e incluso, advierten en el PP, los negocios de su suegro a los que ya hizo Feijóo alusión en sede parlamentaria cuando dijo «de qué prostíbulos ha vivido usted». Aquello fue un punto de inflexión.

Sánchez se enfrentará desde las 9 de la mañana a un trance. Será la primera vez que un presidente del Gobierno en activo comparezca en una comisión de investigación parlamentaria por un caso de corrupción vinculado a su gestión. El formato le es adverso y tendrá que esforzarse no solo por llevar la iniciativa del debate, sino por trasladar una imagen de solvencia en sus explicaciones. «Va a contestar a todo», anticipan desde su entorno. Fuentes gubernamentales reconocen que encaran la comparecencia con una mezcla de tranquilidad y expectativa.

En el PP creen que el punto de partida «favorece» a Sánchez porque será el jefe del Ejecutivo contra «un senador raso». En Génova proyectan la idea de «un cara a cara de David contra Goliat», conscientes de que en muchas ocasiones los comparecientes se han marchado sin sufrir grandes contrariedades a la hora de responder. Este es un caso distinto. El PP lleva mucho tiempo pensando en la escena que se vivirá hoy en la Cámara Alta. Y consideran que el momento es el oportuno: «Este jueves vamos a ver representada la legislatura entera. Por la mañana, el presidente respondiendo sobre la corrupción que le rodea. Y por la tarde, pendiente de la militancia de Junts», zanjan.

Como publicó ABC, en el PP lo que buscan es pillar a Sánchez en un renuncio, que se le vea dubitativo o que cometa un error. Fuentes del entorno de Feijóo insisten en que si el presidente incurre en falso testimonio o no dice la verdad, acudirán a los tribunales. En las últimas horas además han dejado la puerta abierta a volver a llamarle a declarar en el Senado si no encuentran las respuestas esperadas.

En realidad al PP le ha costado mucho tomar la decisión. No llamaron a Sánchez a la Cámara Alta cuando, por ejemplo, Santos Cerdán ingresó en la cárcel. Tampoco con otras revelaciones de la trama de corrupción. Los populares consideran que ahora el foco está puesto en el PSOE. A nadie se le escapa que la comparecencia también tapará la resaca que deje el funeral de la dana en su primer aniversario.

El entorno de Sánchez le ha recetado «mucha calma» porque consideran que será necesario mantenerla ante un PP que utiliza este último recurso con el presidente. En Moncloa dan por hecho que va a ser una comparecencia «muy dura y muy sucia», aseguran las fuentes consultadas por ABC. «Intentamos encararlo con la máxima normalidad», señalan, sin querer anticipar nada de la estrategia. «Iremos como a cualquier sesión de control», apuntan desde la sala de máquinas de Moncloa, con la «voluntad de dar explicaciones y contribuyendo que sea el menor circo posible», dicen.

«Va a explicarse»

Si bien en un primer momento en Moncloa calificaron como «un regalo» la oportunidad de defenderse públicamente de las acusaciones de corrupción que se ciernen sobre el Partido Socialista, en privado reconocen que también existen riesgos. «No conviene relajarse», sentencian. Fuentes gubernamentales asumen que el presidente deberá ser un «frontón» contra los ataques, lo que obliga a desplegar mano de hierro para defenderse, y guante de seda en una estrategia pedagógica. «Va con ánimo de explicarse», anticipan desde su entorno.

Tal como avanzó este diario, el Gobierno lleva semanas preparando la comparecencia de Sánchez. En el 'war room' –o 'sala de guerra'– activado hace días en Moncloa intentaron anticiparse para preparar las respuestas más «claras y concisas posibles». En este sentido, y a fin de hilvanar una defensa casi jurídica, se han pertrechado de toda la documentación a su alcance. Esto es, trabajan con los últimos informes de la UCO relativos a la trama Koldo, con los autos judiciales de los casos que afectan a su entorno y con los escritos de defensa que han presentado tanto su mujer como su hermano. Toda esta documentación compone las fichas que elabora el equipo y con las que se prepara la comparecencia, para que el presidente esté en condiciones de repeler las acusaciones que le realicen sus señorías y pueda contrarrestar con «datos» la «ceremonia de la confusión» que prevén que el PP intentará en todo momento.