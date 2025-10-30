Suscribete a
El PP estrechará el cerco a Sánchez con un interrogatorio de cientos de preguntas

El presidente espera una sesión «muy dura y muy sucia» y en su entorno le aconsejan «mucha calma»

El PP en el Senado exige conocer el patrimonio y operaciones inmobiliarias de Ábalos, Cerdán y Koldo dentro y fuera de España

El exgerente asegura que Koldo García centralizaba las entregas de efectivo

Pedro Sánchez en el Senado, en una imagen de archivo
Pedro Sánchez en el Senado, en una imagen de archivo Ángel de Antonio

Paloma Esteban y Ainhoa Martínez

El PP se empleará a fondo este jueves en su interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado. Es la bala de plata que durante tanto tiempo ha guardado el partido de Alberto Núñez Feijóo –casi un año y medio– dudando sobre el momento más ... idóneo para utilizarla. El interrogatorio tiene «cientos de preguntas» y ha sido diseñado por un equipo de varias personas durante estas semanas. El PP ha evitado desvelar oficialmente el senador que estará al frente, aunque todas las miradas se dirigen a Alejo Miranda de Larra, uno de los principales portavoces de la comisión y que conoce la investigación con todo detalle. También sonó la senadora aragonesa Rocío Divar por motivos similares. En Génova querían jugar al despiste hasta el final, restando importancia al quién lanzará las preguntas y centrándose en el contenido.

