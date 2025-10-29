Funeral de Estado por las víctimas de la Dana en Valencia, en directo: última hora de la concentración popular en El Ventorro hoy

Sigue en directo la última hora del funeral por las víctimas de la Dana en Valencia con la presencia de la Casa Real y los gobiernos de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

15:39 Moncloa rectifica el programa del funeral de la dana: los Reyes y Sánchez saludarán sin Mazón a representantes de las víctimas en una sala El protocolo del Gobierno deja fuera al presidente de la Generalitat del breve encuentro de los monarcas y el jefe del Ejecutivo central con los afectados antes de la ceremonia en el Museo de las Ciencias de Valencia Informa Toni Jiménez.

15:25 Mazón reconoce en el primer aniversario de la dana que «hubo cosas que debieron funcionar mejor» El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado en una declaración institucional que el pleno del Consell ha aprobado que el 29 de octubre pase a ser considerado Día de recuerdo a las víctimas de la dana con el luto oficial en toda la Comunidad Valenciana. Durante su intervención, ha reconocido que «hubo cosas que debieron funcionar mejor». Informa David Maroto.

15:15 Las 237 vidas rotas por la dana Francisco estuvo cuatro horas agarrado a un árbol; Pepe tenía alzhéimer y no pudo subir a la planta superior; Hui, de 11 años, murió ahogada en el bar de sus padres; Scarlett no llegó a nacer… 237 nombres, 237 historias truncadas. Detrás de cada número, hay un proyecto vital que se frenó en seco. En ABC, hemos creado este muro del recuerdo en homenaje a quienes perdieron la vida en las inundaciones en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía Reportaje de Toni Jiménez.

15:07 Los manifestantes depositan nombres de víctimas sobre las mantas Los manifestantes han depositado en la Plaza de la Generalitat 229 mantas térmicas por las víctimas sobre la que han ido depositando papeles con sus nombres. El acto ha sido organizado por Acord Social Valencia. Imagen: Chapu Apaolaza.

14:50 Los policías nacionales de la dana, un año después: «Interior premió a los despachos y olvidó a los héroes del barro» El sindicato Jupol denuncia la gestión de la Dirección General de la Policía tras la riada y critica el «clientelismo» de las condecoraciones y el «caos» de la productividad que algunos agentes tuvieron que devolver. Informa David Maroto.

14:49 Concentración contra Mazón en el Ventorro Entre dos y tres centenares de personas escoltados por la Policía han salido a las 12.00 horas desde el Palau de la Generalitat y han recorrido las calles que llevan hasta el restaurante el Ventorro. En la plaza de la Generalitat han extendido 229 mantas térmicas por las víctimas de la dana, que después han depositado en un montón con los nombres de estas. La Policía Municipal y Nacional participan en el despliegue y han escoltado la puerta del restaurante que se encontraba cerrada entre gritos de 'Mazón a Picaixent' o 'asesinos' de los allí presentes. Informa Chapu Apaolaza.