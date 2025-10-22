Moncloa crea un 'war room' para preparar a Sánchez ante su comparecencia en el Senado

Pedro Sánchez se enfrentará el próximo 30 de octubre en el Senado a un formato al que no está acostumbrado ni le es favorable. El presidente del Gobierno comparecerá en el seno de la comisión Koldo y tendrá que esforzarse para llevar la iniciativa ... del debate. A diferencia de las comparecencias en el Congreso, en las que se desenvuelve con comodidad y sin límite de tiempo, en esta ocasión, la sesión estará presidida por un senador del PP, que será quien marque las reglas del juego, y el ritmo de los sucesivos cara a cara lo pautarán –durante 50 minutos por turno– cada uno de los portavoces de los partidos con su interrogatorio.

El PP lleva más de un año deshojando la margarita del momento más idóneo para llamar al jefe del Ejecutivo y, aunque en un principio en Moncloa calificaron como «un regalo» la oportunidad de defenderse públicamente, en privado reconocen que se enfrentan a un trance arriesgado. «No conviene relajarse», dicen. Fuentes gubernamentales consultadas asumen que el presidente deberá ser un «frontón» contra los ataques, especialmente –se anticipan– cruentos por parte del PP, lo que obliga a desplegar una estrategia pedagógica, pero también con «pegada».

Sin querer entrar a desvelar cuál será el planteamiento de la intervención, las fuentes consultadas por ABC sí revelan el trabajo previo en el que está inmerso el equipo del presidente. Moncloa ha activado una suerte de 'war room' –o sala de guerra– para ir preparando la comparecencia. El objetivo: anticipar los golpes que recibirá Sánchez y preparar, en consonancia, una respuesta. En el Gabinete creen que los populares no desaprovecharán la oportunidad de tener expuesto al jefe del Ejecutivo y, por tanto, que infligirán un ataque por varios flancos.

Esto es, asumen que no se limitarán a la 'trama Koldo', que da contenido a la comisión, sino que harán extensible la exigencia de información al resto de causas judiciales que cercan al entorno del presidente. Desde la financiación ilegal del PSOE; pasando por los pagos de gastos en metálico, que el presidente reconoció –en una reciente entrevista– haber recibido; a las investigaciones judiciales que cercan a su entorno más cercano: su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

Para ello, el equipo del presidente está pertrechándose de toda la documentación judicial a su alcance. La «defensa» política trufada de datos y base jurídica. Esta estrategia ya se ha venido perfilando en las últimas semanas. «Lea la página 28 del informe [de la UCO sobre la investigación económica y patrimonial de José Luis Ábalos] y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas», le espetó Sánchez a Feijóo durante su rifirrafe semanal en el Congreso de los Diputados el pasado 9 de octubre, para desvirtuar los ataques que el líder del PP le lanzó sobre la financiación irregular de su partido.

«Toca estudiar»

En Moncloa trabajan con los últimos informes de la UCO relativos a la trama Koldo, con los autos judiciales de los casos que afectan a su entorno y con los escritos de defensa que han presentado tanto su mujer como su hermano. Toda esta documentación compone las fichas que elabora el equipo y con las que se prepara la comparecencia, para que el presidente esté en condiciones de repeler las acusaciones que le realicen sus señorías y pueda contrarrestar con «datos» la «ceremonia de la confusión» en la que prevén que trate de convertir el PP la comparecencia.

La puesta en escena va más allá del contenido de las respuestas. Tanto Sánchez como su entorno han deslizado, cada vez que han tenido ocasión, que «no hay nada que ocultar» y que «no se esconden», por lo que un presidente a la defensiva, dubitativo en sus respuestas o que no sepa qué contestar trasladaría la sensación contraria. «Toca estudiar», resumen, convencidos de que hay que trasmitir solvencia. Además, en Moncloa son conscientes de que el PP también se la juega en esta comisión, porque ha percutido la 'bala de plata' citando al presidente y deben rentabilizarla. «Será imprescindible mantener la calma», sentencian.