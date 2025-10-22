Suscribete a
ABC Premium

Moncloa crea un 'war room' para preparar a Sánchez ante su comparecencia en el Senado

El presidente hilvana una «defensa» jurídica y estudia los autos e informes de la UCO que cercan a su entorno

El posible falso testimonio de Cerdán, «aviso a navegantes» para Sánchez en el Senado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ep
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pedro Sánchez se enfrentará el próximo 30 de octubre en el Senado a un formato al que no está acostumbrado ni le es favorable. El presidente del Gobierno comparecerá en el seno de la comisión Koldo y tendrá que esforzarse para llevar la iniciativa ... del debate. A diferencia de las comparecencias en el Congreso, en las que se desenvuelve con comodidad y sin límite de tiempo, en esta ocasión, la sesión estará presidida por un senador del PP, que será quien marque las reglas del juego, y el ritmo de los sucesivos cara a cara lo pautarán –durante 50 minutos por turno– cada uno de los portavoces de los partidos con su interrogatorio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app