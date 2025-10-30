El PP en el Senado exige conocer el patrimonio y operaciones inmobiliarias de Ábalos, Cerdán y Koldo dentro y fuera de España

El PP pone bajo lupa el patrimonio de los involucrados en la supuesta trama de corrupción que cerca al Gobierno. El Grupo Popular en el Senado ha exigido conocer los movimientos económicos y los incrementos patrimoniales de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE ... , y Koldo García, exasesor del ministro, para ampliar su investigación en la comisión del caso Koldo en la Cámara Alta. El PP ha solicitado varios documentos con el objetivo de dar con irregularidades en su actividad económica personal.

El escrito que han presentado los de Alberto Núñez Feijóo reclama que se entreguen tres diferentes series de documentos: «Documentación para identificar inmuebles y movimientos de compraventa de José Luis Ábalos (dentro y fuera de España)», «incrementos patrimoniales (2017–2024) de José Luis Ábalos, Koldo García y Cerdán» y las «compras y ventas en que hayan intervenido Ábalos, Cerdán y Koldo (personas físicas o sociedades vinculadas)».

En la primera serie de información que reclama el PP, centrada solo en el exministro, buscan conocer los detalles acerca de los inmuebles que pertenezcan o hayan sido vendidos por Ábalos en España y en el extranjero. Este documento, la certificación del catastro, servirá para saber dónde está ubicado el inmueble, quién es el titular y si tiene cargas registradas. Además, solicitan a la Agencia Española de Cooperación la «petición de notas simples en registros extranjeros donde conste titularidad» para averiguar si el exministro es propietario de terrenos o inmuebles en países extranjeros. En marzo de este año se hizo público mediante un informe de la UCO que Ábalos adquirió un terreno en Colombia en el año 2003 valorado en 2,1 millones de euros, aunque posteriormente la Guardia Civil rectificó y aclaró que el valor real de las tierras era de poco más de 700 euros.

En segundo lugar, los populares buscan conocer posibles incrementos de patrimonio de los involucrados en la supuesta trama entre el año 2017 y 2024. Por ello, piden las declaraciones de bienes y actividades presentadas ante la Administración, tanto Ábalos como Cerdán, al haber ejercido como diputados en el Congreso de los Diputados, presentaron estos documentos en el pasado y son públicos. También exigen recibir certificaciones de la Agencia Tributaria sobre su variación patrimonial, extractos de cuentas bancarias y movimientos relevantes, información acerca de posibles compraventas de inmuebles, informes de auditorías en el pasado, siempre y cuando «hubiesen sido objeto de inspección».

Finalmente, al registro de notarios solicitan cualquier documento «en relación con las compras y ventas en las que hayan intervenido Ábalos, Cerdán y Koldo (ya sea como personas físicas o a través de sociedades vinculadas)».

La meta de los populares con esta solicitud es reunir toda documentación posible en búsqueda de posibles irregularidades que desmientan las declaraciones y testimonios de los involucrados en la supuesta trama en el pasado.