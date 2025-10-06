El PP critica el «silencio» de Sánchez y los socios y anuncia que llamarán a declarar en el Senado a los encargados de realizar los pagos en efectivo en Ferraz

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que salió a la luz el pasado viernes acerca del informe patrimonial del exministro de Trasportes José Luis Ábalos está siendo el protagonista en la refriega política de este lunes. El Partido Popular, mediante ... su vicesecretaria general, Cuca Gamarra, ha anunciado la intención de su formación de llamar a declarar en el Senado a los dos gerentes y las dos secretarias de Ferraz señaladas en el informe de la Guardia Civil por distribuir el dinero en efectivo en sobres que se entregaban a Ábalos y su ex asesor ministerial, Koldo García.

Gamarra, tras dar el pésame por el fallecimiento de Guillermo Fernández-Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, ha declarado que la actualidad política semanal siempre «pasa por la corrupción sanchista». Según ha comentado, la primera consecuencia del informe de la UCO ha sido la nueva citación del Tribunal Supremo a Ábalos y García «por los indicios de pagos irregulares y opacos». La popular ha querido recordar también que este lunes Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, está citada en el juzgado para ser informada por el juez Juan Carlos Peinado acerca de su causa y que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, deberá sentarse en el banquillo el próximo tres de noviembre.

Para Gamarra, el sanchismo es «corrupción en los tribunales todos los días de la semana». Algo que que ha quedado demostrado con la «fotografía del sobre con el puño y la rosa» con billetes en efectivo y el nombre de José Luis Ábalos que recabó la Guardia Civil. «No es un bulo de la 'fachoesfera', una inventada del juez o periodistas, es la dura realidad de la política sanchista en nuestro país», ha criticado, añadiendo que es la prueba de que los «estaban al lado de Sánchez se forraban con dinero del que no se sabe su procedencia».

La utilización de términos como «soles», «chistorras» o «lechugas» para diferenciar billetes que utilizaban los personajes de la trama es la evidencia de que «tenían un sistema establecido de cobros mediante un lenguaje 'gangsterin'». «¿Qué hace un partido político con tanto dinero en efectivo? ¿De dónde proviene?», se ha preguntado la ex portavoz popular en el Congreso, recordando que son conocedores, «porque se ha declarado ante el Tribunal Supremo, que ha habido empresarios confesando haber llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE».

«Estamos siendo testigos de la decadencia de Sánchez, del sanchismo», ha sentenciado, exigiendo que cese el «silencio» del jefe del Ejecutivo tras 72 horas desde la publicación del informe.

Comisión de investigación y la «línea roja» de los socios

El anuncio clave de este lunes ha sido la próxima citación a la comisión de investigación en el Senado por la trama de las mascarillas. Según ha informado Gamarra, se llamará a comparecer a los encargados de realizar los pagos en efectivo en Ferraz: los dos gerentes, Mariano Moreno Pavón y Ana María Fuentes, y las dos secretarias, Celia Rodríguez y Covadonga Sanz, «las mismas que no querían tener tanto dinero en el cajón». La popular, al ser preguntados acerca de la posibilidad de que Pedro Sánchez declare para explicar la situación, ha invitado al presidente del Gobierno a que lo haga desde Moncloa o en la sede socialista, «pero que lo haga». «Ya en la comisión de investigación del Senado se va a llamar a dos gerentes para que expliquen como han funcionando, porque ellos son los que mas conocen», ha confesado.

Los socios habituales del Gobierno —que reconocieron que la línea roja que no cruzarían son los posibles indicios de financiación irregular— no se han pronunciado aún acerca del último informe de la UCO: «si callan, otorgan». «Quien respalda a Sánchez respalda las mordidas», ha acusado, recordando que «todos los partidos conocemos las reglas de la financiación, cuando no puedes explicar de donde proviene tanto dinero en efectivo es porque no es explicable en el ámbito de lo legal». Por todo ello ha exigido a Yolanda Díaz y a los demás socios del Ejecutivo que se pronuncien.

Por último, la oleada de encuestas que da la victoria en unas elecciones al PP, aunque con un gran crecimiento de Vox, no preocupan en Génova. Según ha confirmado Gamarra, las encuestas dan a los de Alberto Núñez Feijóo como «la primera fuerza, que ha pasado de 89 a 137 escaños». «Ninguna encuesta dejaría a Sánchez gobernar en España», ha sentenciado.