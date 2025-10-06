Suscribete a
El PP critica el «silencio» de Sánchez y los socios y anuncia que llamarán a declarar en el Senado a los encargados de realizar los pagos en efectivo en Ferraz

Los populares exigen respuestas del presidente del Gobierno, aunque no solicitan su comparecencia

El juez cree que Ábalos y Koldo García recibieron «ingresos irregulares y opacos» y vincula el patrimonio de ambos

Cuca Gamarra, vicesecretaria general del PP
Carlos Mullor

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que salió a la luz el pasado viernes acerca del informe patrimonial del exministro de Trasportes José Luis Ábalos está siendo el protagonista en la refriega política de este lunes. El Partido Popular, mediante ... su vicesecretaria general, Cuca Gamarra, ha anunciado la intención de su formación de llamar a declarar en el Senado a los dos gerentes y las dos secretarias de Ferraz señaladas en el informe de la Guardia Civil por distribuir el dinero en efectivo en sobres que se entregaban a Ábalos y su ex asesor ministerial, Koldo García.

