Así desveló ABC hace cinco años los pagos de Ábalos y Koldo en metálico con tres sobres

A finales de 2020 y principios de 2021, siendo José Luis Ábalos ministro de Transportes, ABC fue el medio que dio a conocer las primeras informaciones sobre, al menos, gastos sospechosos del entonces peso pesado del PSOE abonados con importantes cantidades de dinero en metálico, ahora confirmadas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La primera exclusiva se publicó el 24 de noviembre de 2020. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana había visitado la isla de Gran Canaria para interesarse por la crisis migratoria provocada por el aluvión de cayucos llegados en aquellas semanas. Tras pasar, un viernes, por el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Las Palmas y la Capitanía Marítima, prolongó la visita a las islas durante todo el fin de semana junto a varios asesores, entre ellos Koldo García, sus escoltas y, según fuentes consultadas por ABC, «su esposa y sus dos hijos pequeños», pese a que era un viaje oficial y, por lo tanto, costeado con los Presupuestos del Estado. El séquito se trasladó a Tenerife y se alojó en uno de los hoteles más lujoso de la isla, el Gran Meliá Palacio de Isora , un resort de categoría «5 estrellas Gran Lujo» ubicado en primera línea de playa de Guía de Isora, en el municipio de Alcalá.

«Reservaron la suite del ministro y su familia y otras cinco para el resto de acompañantes », añadieron fuentes conocedoras de la estancia. De un lujo extraordinario, el resort cuenta con la «piscina infinita de agua salada más larga de Europa» y un «spa» de 2.000 metros cuadrados, además de varios campos de golf en las inmediaciones. El coste de una noche, con las ofertas propiciadas por la pandemia, es de entre 300 y 1.000 euros , según el tipo de habitación, todas ellas de grandes dimensiones.

ABC intentó ayer varias veces recabar la versión del ministro y contrastar los detalles, principalmente el reparto de los fondos públicos y privados, con el equipo de José Luis Ábalos, pero no hubo respuesta. Ábalos declinó aclarar quién había pagado esa estancia.

Unos meses después, el 1 de marzo de 2021, ABC dio un paso más y desveló que en los viajes que hacía Ábalos lo acompañaba Koldo con una mochila en la que portaba tres sobres con dinero: de plástico transparente, reutilizables y con cierre de botón, como el de una carpetilla, llevan una pegatina blanca para no confundirlos. Una decía, escrito a boli, «Ministerio»; otra, «Ferraz»; y la tercera, «Jose», sin tilde. Antes del viaje los cargaba con 2.500 euros en total. A medida que sale dinero entran recibos, tickets o facturas sin que el ministro tocara los billetes.

De esos sobres, relató ABC, salieron 1.800 euros que Koldo García pagó en metálico a las 16:00 horas del domingo 22 de noviembre de 2020 en el Palacio de Isora para liquidar los extras de las polémicas vacaciones del ministro, familia y séquito. Entre los gastos había champán francés o un masaje.

Koldo argumentó que el PSOE le adelantaba dinero en metálico para abonar aquellos gastos de los viajes que correspondían al papel de Ábalos como secretario de Organización del PSOE. Entonces Ferraz negó a ABC haber entregado cantidades en metálico, ya sea por anticipado o al liquidar los recibos, pero ahora lo han reconocido a la UCO.

Cuando ABC informó sobre el viaje, una persona del gabinete de Ábalos pidió a la agencia de viajes del Ministerio que emitiera a nombre de Ábalos las facturas del hotel y los vuelos de su familia, 1.729,35 euros que pagó Koldo, al que, posteriormente, Ábalos habría transferido su parte.

Con el estallido de la operación Delorme se supo que Víctor de Aldama, según reconoció él mismo al juez, hacía pagos periódicos de 10.000 euros mensuales a Koldo para que le ayudaran a conseguir contratos públicos.