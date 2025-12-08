El PP citará a Francisco Salazar en la comisión del caso Koldo en el Senado

El Partido Popular continúa añadiendo nombres a su larga lista de comparecientes de la comisión de investigación sobre la operación Delorme, popularmente conocida como caso Koldo, en el Senado, que entró en funcionamiento hace ya más de año y medio —a principios de abril del ... 2024— y por la que ya han desfilado alrededor de un centenar de personas. En esta ocasión los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta incluyen también en el listado a Francisco Salazar, quien fuese secretario general de Coordinación Territorial en Presidencia del Gobierno y secretario de Acción Electoral y Análisis de la Ejecutiva Federal del PSOE, y que ha sido señalado por acoso sexual por compañeras del partido que denunciaron a través del canal interno del mismo.

A simple vista pudiera parecer que la citación de Salazar no guarda relación con el objeto de la comisión, que es la corrupción que salpica al entorno más cercano del presidente, incluido su Gobierno y su partido. De hecho, la citación de este ex alto cargo de Moncloa aún ha de recibir el aval de los letrados de la cámara. No obstante, el PP le llama a declarar porque forma parte de la trama corrupta junto a los dos exsecretarios de Organización socialistas, Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos —actualmente en prisión preventiva y sin fianza junto a su exasesor Koldo García, quien da nombre al caso— o como Génova les llama: «la famosa banda de Peugeot», en alusión al vehículo con el que recorrieron España durante las primarias que le devolvieron a Sánchez la Secretaría General del PSOE.

«Salazar formaba parte del núcleo duro de Sánchez en las primarias. Vivían juntos, trabajaban juntos y manejaban todos los hilos oscuros de la candidatura de Sánchez. Él mismo reconoce en su libro que sólo tres personas sabían el número exacto de avales: Cerdán, Salazar y él mismo, y que Koldo los custodiaba por las noches. Todo quedaba dentro de ese círculo que hoy es una trama corrupta», denuncian los de Feijóo al mismo tiempo que recuerdan que Salazar cobró sobres con dinero en efectivo tal y como confesó Celia Rodríguez, secretaria de la Secretaría de Organización en Ferraz, ante el Tribunal Supremo.

Fuentes populares alegan, además, en conversación con ABC, que su citación responde al hecho de que en una comisión de investigación el compareciente está obligado a acudir al contrario de lo que ocurriría en caso de que Salazar fuese llamado a declarar, por ejemplo, en la de Igualdad. Una comisión que, según explican las mismas, podría evadir o jugar con el calendario. Sin embargo, en la del caso Koldo, es el PP el que, gracias a su mayoría absoluta en el Senado, fija la fecha de comparecencia y estaría obligado a presentarse. Su ausencia injustificada sería constitutiva de un delito de desobediencia según el Código Penal.

En cualquier caso, el PP del Senado cree que el de Salazar es un nuevo escándalo de «encubrimiento» y «complicidad» de Pedro Sánchez «con el delito, pero, en esta ocasión, de acoso sexual». En este sentido, acusan al jefe del Ejecutivo de «callar, proteger y mirar hacia otro lado» con las denuncias de las presuntas víctimas en el canal interno del partido que salieron a la luz el pasado 5 de julio, provocando la dimisión del también exdiputado, a punto de ser aupado ese mismo día al cargo de adjunto a la nueva secretaria de Organización socialista, la valenciana Rebeca Torró. Desde entonces, inacción por parte de Ferraz hasta que la pasada semana la crisis se reabrió en el peor momento —con Ábalos en la cárcel o el fiscal general condenado—.

El asunto trató de despacharse el pasado miércoles por la noche con una reunión de los representantes de Igualdad de las distintas federaciones, si bien, al día siguiente, jueves, el PSOE se vio obligado a reconocer, a través de una nota interna, que no había estado a la altura. De igual modo, el propio Sánchez asumió, en conversación informal con la prensa durante la celebración del Día de la Constitución en el Congreso, la responsabilidad del caso Salazar «en primer persona» y el domingo se conoció también que Moncloa había cesado a la mano derecha de Francisco Salazar, Antonio Hernández.