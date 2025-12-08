Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La UE responde a Trump: «No podemos aceptar una amenaza de interferencia en la vida política de Europa»

El PP citará a Francisco Salazar en la comisión del caso Koldo en el Senado

Los de Feijóo en la Cámara Alta creen que se trata de un nuevo escándalo de «encubrimiento» y «complicidad» de Pedro Sánchez «con el delito»

El ex alto cargo de Moncloa ha sido señalado por acoso sexual a compañeras del PSOE

Sánchez cesa a la mano derecha de Paco Salazar en Moncloa, Antonio Hernández

El PP citará a Francisco Salazar en la comisión del caso Koldo en el Senado
EFE
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Partido Popular continúa añadiendo nombres a su larga lista de comparecientes de la comisión de investigación sobre la operación Delorme, popularmente conocida como caso Koldo, en el Senado, que entró en funcionamiento hace ya más de año y medio —a principios de abril del ... 2024— y por la que ya han desfilado alrededor de un centenar de personas. En esta ocasión los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta incluyen también en el listado a Francisco Salazar, quien fuese secretario general de Coordinación Territorial en Presidencia del Gobierno y secretario de Acción Electoral y Análisis de la Ejecutiva Federal del PSOE, y que ha sido señalado por acoso sexual por compañeras del partido que denunciaron a través del canal interno del mismo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app