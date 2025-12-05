El PSOE trata de contener la crisis interna por el 'caso Salazar'; «No hemos estado a la altura»

El PSOE sigue inmerso en la crisis derivada del 'caso Salazar'. Una crisis en varias vertientes: reputacional, de credibilidad y también comunicativa. En este último extremo, y para tratar de revertir la sensación de inacción que proyecta la dirección, el partido ha enviado hoy una ... nota interna -para sus cargos y militantes- en la que trata de contener el malestar interno y asume no haber «estado a la altura».

En el citado texto, al que ha tenido acceso este diario, la formación hace un relato pormenorizado del desarrollo de los hechos en el que reconoce que su actuación "debe ser mejorada". Esto, después de que las víctimas se quejasen de que el partido no se había puesto en contacto con ellas cuatro meses después de haber presentado las denuncias por el canal interno de Ferraz.

Además, desde el partido califican los comportamientos que aparecen en las denuncias como "repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista". «Nos duele que haya sucedido», señalan en el documento fechado este viernes 5 de diciembre en el que dan una explicación punto por punto de los hechos de los últimos meses y las acciones que ha llevado a cabo el partido.

En el mismo, admiten su responsabilidad en el trato a las víctimas. «Lamentamos no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias», señalan. En la nota interna, reivindican su compromiso por seguir mejorando la lucha contra el acoso hacia las mujeres y en el desarrollo de las políticas de igualdad" y recuerdan que son el primer partido que cuenta con un "protocolo" en este sentido, aunque haya resultado inoperante en el 'caso Salazar'. "Somos conscientes de que al ser un sistema innovador precisa de mejoras continuas", reconocen, al tiempo que se comprometen a "no escatimar en recursos hasta que el sistema sea óptimo".