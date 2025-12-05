Suscribete a
Los 'whatsapps' de Pradas revelan que el equipo de Mazón sabía que había un muerto por la dana cuatro horas antes de la alerta

El PSOE trata de contener la crisis interna por el 'caso Salazar'; «No hemos estado a la altura»

Emite una nota interna en la que califica de «repugnantes» los comportamientos denunciados y lamenta «no haber arropado» a las víctimas

Francisco Salazar
Francisco Salazar UIMP
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

El PSOE sigue inmerso en la crisis derivada del 'caso Salazar'. Una crisis en varias vertientes: reputacional, de credibilidad y también comunicativa. En este último extremo, y para tratar de revertir la sensación de inacción que proyecta la dirección, el partido ha enviado hoy una ... nota interna -para sus cargos y militantes- en la que trata de contener el malestar interno y asume no haber «estado a la altura».

