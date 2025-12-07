El PP pide que los ministros deban justificar sus ausencias tras las siete en pleno caso Salazar

Las ausencias de los ministros en la sesión de control del Congreso, algunas veces por motivos justificados de agenda, pero muchas otras para evitar comparecer en semanas complicadas para sus carteras, empiezan a colmar la paciencia del Grupo Parlamentario Popular. El miércoles, en la que ... será la última del año, siete integrantes del Ejecutivo ya han excusado su asistencia. En pleno caso Salazar, con el PSOE sumido en un hervidero de críticas internas, esquivarán la Cámara Baja dos de las figuras señaladas en este terremoto, como son la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y la ministra portavoz, Pilar Alegría.

Este domingo ABC ha publicado que Montero y Alegría pueden convertirse en las próximas perjudicadas políticas de Francisco Salazar, quien fuese secretario general de Coordinación Territorial en Presidencia del Gobierno y secretario de Acción Electoral y Análisis de la Ejecutiva Federal del PSOE. La primera, porque las víctimas que denuncian el acoso sexual la acusan de inacción. La segunda, porque tras defender la «integridad» de su compañero a las puertas del Comité Federal del que salió defenestrado en verano, ahora ve «vomitivas» sus actitudes hacia otras mujeres socialistas. El mes pasado, Alegría fue fotografiada cenando en el centro de Madrid con Salazar, en un encuentro que generó polémica y que ella limitó al «ámbito personal».

Ahora, ni el PP ni el resto de grupos parlamentarios podrán preguntar ni a Montero ni a Alegría por un escándalo que obligó el sábado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a asumir «en primera persona» la mala gestión del partido ante el clamor interno contra Salazar. En una conversación informal con periodistas, tras el acto institucional celebrado en la Cámara Baja por el Día de la Constitución, dijo que el «error» y la «responsabilidad» eran suyos. Pero por ahora Ferraz descarta llevar a Salazar ante la Fiscalía, como reclamaban responsables de Igualdad autonómicos, y desde Génova se observa con pasmo el panorama.

«Sánchez no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista, lo cual nos lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento», ha afirmado este domingo la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en un vídeo distribuido por su partido. La diputada del PP acusa directamente al jefe del Ejecutivo de no permitir a sus ministros dar explicaciones a pesar de que ni siquiera él lo ha hecho. «No hay semana en la que no haya un nuevo escándalo socialista. Esta semana conocemos el caso Salazar. Ese caso en el que el Partido Socialista ha tapado el presunto acoso sexual de Paco Salazar dentro de la Moncloa», ha lamentado.

La portavoz del PP en la Cámara Baja ha remarcado que de los siete ministros que faltarán a la sesión de control del miércoles -la última del año porque la siguiente semana, la segunda de campaña en Extremadura, no habrá pleno-, dos son casualmente Montero y Alegría. «Faltan María Jesús Montero, a la que desde el propio círculo del Partido Socialista se señala como una de las responsables de que no se esté conociendo toda la verdad, y Pilar Alegría, esa ministra que conociéndose todas estas denuncias se reunía y comía con Paco Salazar en un entorno de confianza», ha apostillado.

Por todo ello, ha anunciado Muñoz, el Grupo Parlamentario Popular registrará una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso para que los ministros deban justificar debidamente los motivos por los que se ausentan de las sesiones de control. «Únicamente cuando tengan citas ineludibles podrían faltar a esta sesión de control», ha explicado. Según fuentes del PP consultadas por ABC, el texto ya está preparado y se registrará a lo largo de la próxima semana.

«Sabemos que personas del Partido Socialista se han reunido con las víctimas para pedirles que no acudan a la prensa a explicar lo que han sufrido. Sabemos también que una persona como María Jesús Montero podría haber estado impidiendo que se conociese toda esta verdad y sabemos, también, que ha dicho a sus ministros que no vengan a la sesión de control», ha incidido Muñoz, muy crítica con la actitud del PSOE, quien ha apostillado: «No puede ser que, en el peor momento del Partido Socialista, en el momento en el que estamos conociendo este escándalo que se ha producido dentro de la Moncloa, los ministros desaparezcan del pleno y no den explicaciones».

La reforma que registrará el PP, en principio, tiene pocos visos de prosperar salvo que el PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso -el órgano que controla los ritmos parlamentarios- se avengan a respaldar una modificación reglamentaria que, a día de hoy, los perjudicaría. Los populares tienen varios cambios del Reglamento varados en la Cámara Baja que, pese a haber sido tomados en consideración por la mayoría del Pleno, ven cómo se amplía sistemáticamente el plazo para registrar enmiendas, con lo que se impide que continúe su tramitación. Entre ellos, por ejemplo, figura la propuesta para que el debate sobre el estado de la nación sea obligatorio anualmente. Un compromiso que adquirió el propio Sánchez en su plan de regeneración democrática, pese a que solo se ha sometido a ese formato en 2022 desde que llegó a la Moncloa en 2018.

Aun así, en el PP no se resignan y Muñoz ha aseverado que el presidente del Gobierno tendrá que explicar todo lo que ha pasado en «su entorno de confianza». Desde el caso Koldo, por el que se investiga a sus dos anteriores secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, hasta ahora el caso Salazar y la posible desidia ante las denuncias internas por acoso sexual. «Y va a tener que asumir responsabilidades», ha advertido la popular.