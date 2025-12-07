Suscribete a
ABC Premium

El PP pide que los ministros deban justificar sus ausencias tras las siete en pleno caso Salazar

Propondrá una reforma del Reglamento del Congreso para que solo puedan faltar en caso de tener «citas ineludibles» a la misma hora

Sánchez asume la «responsabilidad» del caso Salazar «en primera persona»

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, entre otros miembros de su partido el sábado en el Día de la Constitución
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, entre otros miembros de su partido el sábado en el Día de la Constitución Efe
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las ausencias de los ministros en la sesión de control del Congreso, algunas veces por motivos justificados de agenda, pero muchas otras para evitar comparecer en semanas complicadas para sus carteras, empiezan a colmar la paciencia del Grupo Parlamentario Popular. El miércoles, en la que ... será la última del año, siete integrantes del Ejecutivo ya han excusado su asistencia. En pleno caso Salazar, con el PSOE sumido en un hervidero de críticas internas, esquivarán la Cámara Baja dos de las figuras señaladas en este terremoto, como son la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y la ministra portavoz, Pilar Alegría.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app