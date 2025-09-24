El Gobierno cierra filas tras la decisión del juez Peinado sobre Begoña Gómez: «Un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio»

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pillado a los ministros en plena sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. La polémica por las pulseras para maltratadores ha pasado, por el momento, a un segundo plano tras la última información judicial de la esposa de Sánchez.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la primera en reaccionar ante la decisión del magistrado en los pasillos de la Cámara Baja. Visiblemente enfadada, ha declarado que «la instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de derecho de nuestro país».

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, por su parte, ha restado importancia al auto del juez y ha confesado que le gustaría «hablar de cosas serias». Inmediatamente después, Pilar Alegría ha tildado la información de «surrealista».

Félix Bolaños, ministro de Justicia, a su salida del hemiciclo, ha reunido a los periodistas presentes y ha declarado que «el sistema de recursos en nuestro país es muy garantista» y que «un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto».

Fuentes de Moncloa han mostrado su «sorpresa y estupor» y creen que la decisión de Juan Carlos Peinado «se explica por sí sola». María Jesús Montero, ministra de Hacienda, no ha realizado declaraciones ante la prensa. Óscar Puente, Margarita Robles y José Manuel Albares se encuentran en viajes oficiales del Gobierno y por ello no han asistido a la sesión de control. Pedro Sánchez, por su parte, se encuentra en Nueva York en la Asamblea General de las Naciones Unidas.